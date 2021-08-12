"Финам" рекомендует держать GDR Fix Price с целью 763,4 руб

"Финам" рекомендует держать акции Fix Price с целевой ценой 763,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 27,9%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Fix Price в четверг отчитался по МСФО за I полугодие 2021г. Выручка ритейлера выросла на 28,1% г/г до 106,1 млрд руб., EBITDA - на 24,1% до 19,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 8,6% г/г до 9,8 млрд руб.

"Выручка Fix Price оказалась немного ниже наших ожиданий (109,3 млрд руб.), однако EBITDA совпала с прогнозом (19,7 млрд руб.), - отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. - Это связано с тем, что Fix Price приятно удивил инвесторов сильным значением рентабельности EBITDA - 18,7%. Сам ритейлер объясняет это активной работой над контролем издержек и максимизацией эффекта операционного рычага. Подтверждением этих слов является снижение отношения SG&A к выручке до 18,3% с 19,3% годом ранее".

Кроме того, СД Fix Price рекомендовал выплатить 11,5 руб. дивидендов (1,9% доходности) на GDR, что соответствует 100% прибыли по МСФО за полугодие. Это больше, чем 50% прибыли, предусмотренные дивидендной политикой. По итогам года норма выплат может дополнительно увеличиться, так как последние годы Fix Price выплачивал более 100% прибыли в виде дивидендов.

На взгляд эксперта, отчётность выглядит умеренно позитивно. "Fix Price смог продолжить уверенный рост основных финансовых показателей сильнее основных конкурентов. При этом маржинальность по EBITDA хотя и снизилась по сравнению с аномально высоким значением прошлого года, но оказалась выше нашего прогноза и значительно превышает это значение у конкурентов. Магазины фиксированных цен становятся всё актуальнее на фоне роста инфляции и падения реальных располагаемых доходов россиян", - отмечает Кауфман.

"Мы рекомендуем "держать" GDR Fix Price с целевой ценой 763,4 руб., что соответствует апсайду 27,9%. Однако на фоне неплохих финансовых результатов и существенного снижения с момента IPO, GDR Fix Price стали, на наш взгляд, привлекательными для покупок", - заключает аналитик инвесткомпании.

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