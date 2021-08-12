"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с прогнозной ценой 3152 рубля за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Группа X5 представила свои финансовые результаты за 2К21, которые оказались немного лучше наших оценок и консенсуса в части маржинальности. Рентабельность EBITDA составила 8,1%, что лишь немного ниже рекордно высокого показателя за сопоставимый период прошлого года. О каких-либо изменениях в прогнозах на год компания не сообщала. Пока X5 несколько опережает наши прежние расчеты, и мы не сомневаемся, что группе удастся достичь поставленных целей, которые включают рост выручки не менее 10% г/г и рентабельность EBITDA не ниже 7%. Наша рекомендация для бумаг X5 Retail Group - "покупать" с целевой ценой 3152 рубля за штуку", - указывает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин.

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