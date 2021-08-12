"Финам" рекомендует держать акции CMS Energy с прогнозной ценой $69,89 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11,04% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Долгосрочные планы CMS Energy по выходу на углеродную нейтральность и декарбонизации могут стать хорошим драйвером роста финансовых результатов. Продажа подразделения EnerBank также должна положительно сказаться на стратегическом фокусе компании. Однако при этом мы отмечаем сохраняющуюся высокую долю угольной генерации в структуре продаж электроэнергии, которая продолжит оказывать давление на котировки акций", - пишут эксперты.

Дивидендная доходность NTM CMS Energy прогнозируется на уровне 2,84%, что является средним параметром в рамках отрасли, указывают аналитики инвесткомпании. В 2021 году компания подняла квартальный дивиденд на 6,64%, доведя годовые выплаты до $1,74 на акцию.

CMS Energy - электроэнергетическая компания, базирующаяся в штате Мичиган (США) и преимущественно функционирующая в сфере генерации и распределения электроэнергии, а также газоснабжения.

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