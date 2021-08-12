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12 августа 2021 года 17:12
"Финам" рекомендует держать акции CMS Energy с прогнозной ценой $69,89
"Финам" рекомендует держать акции CMS Energy с прогнозной ценой $69,89 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11,04% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Долгосрочные планы CMS Energy по выходу на углеродную нейтральность и декарбонизации могут стать хорошим драйвером роста финансовых результатов. Продажа подразделения EnerBank также должна положительно сказаться на стратегическом фокусе компании. Однако при этом мы отмечаем сохраняющуюся высокую долю угольной генерации в структуре продаж электроэнергии, которая продолжит оказывать давление на котировки акций", - пишут эксперты. Дивидендная доходность NTM CMS Energy прогнозируется на уровне 2,84%, что является средним параметром в рамках отрасли, указывают аналитики инвесткомпании. В 2021 году компания подняла квартальный дивиденд на 6,64%, доведя годовые выплаты до $1,74 на акцию. CMS Energy - электроэнергетическая компания, базирующаяся в штате Мичиган (США) и преимущественно функционирующая в сфере генерации и распределения электроэнергии, а также газоснабжения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CMS/ENERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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