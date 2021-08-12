Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро вслед за снижающейся нефтью

Москва. 12 августа. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 73,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,29 руб./EUR1, подорожав на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,48 копейки - до 79,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 августа на 40,24 копейки, до 73,5671 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28 копеек, до 86,3457 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дешевеющей нефти и настороженного отношения инвесторов к риску. Участники торгов при этом продолжают оценивать статданные по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду Минтруда страны. Таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня и были максимальными почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

Два представителя руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США высказались в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом $120 млрд.

Инфляция в США растет с апреля на фоне сбоев в цепи поставок и других препятствий, связанных с открытием экономики. Активный спрос, восстановление рынка труда и стабильные инфляционные ожидания означают, что американскому ЦБ больше не нужно покупать активы для обеспечения дополнительных стимулов, сказала Джордж в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса. "Я поддерживаю прекращение выкупа активов", - отметила она.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан также считает, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю. "Если прогресс в экономике продолжится, как я ожидаю, мы будем соответствовать критериям на сентябрьском заседании", - сказал он. По его словам, он поддержит заявление о том, что ФРС должен начать сокращать выкуп активов в следующем месяце. По словам Каплана, обстоятельства в экономике на сегодняшний день отличаются от тех, что наблюдались после рецессии в 2007-2009 годах.

Другие представители руководства ФРС полагают, что американский ЦБ должен подождать, как минимум, до ноябрьского заседания перед принятием каких-либо решений.

Представители руководства ФРС на заседании в прошлом месяце обсуждали, когда и каким образом начать сокращать выкуп активов, и продолжат эти обсуждения на заседании 21-22 сентября.

Цены на нефть немного снижаются днем в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $71,14 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,87 за баррель, что на 0,55% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации президента Джозефа Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду Байден. "Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей", - сказал президент США.

Согласно оценкам Байдена, на данный момент цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но их уровень в целом достаточно высокий для населения.

Как сообщалось, страны коалиции в условиях роста спроса с 1 августа начали увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство увеличено на 400 тыс. баррелей в сутки.

"По итогам среды курс пары "доллар-рубль" снизился на 0,7%, до 73,4 руб./$1. Впрочем, на фоне падавших нефтяных цен в первой половине дня он находился около 74,1 руб./$1. Сегодня днем курс пары "доллар-рубль" растет на 0,1% и находится около 73,5 руб./$1. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Вчерашнее укрепление рубля было связано с позитивными данными по июльской инфляции в США, которые привели к усилению спроса на рисковые активы. Вероятно, в четверг курс пары "доллар-рубль" не покажет сильную динамику, мы ожидаем, что он останется в диапазоне 72,75-74,25 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Джо Байден заявил, что сокращение нефтедобычи должно быть прекращено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены. Рынок нефти в моменте отреагировал негативно на данные заявления. Тем не менее, в настоящий момент наблюдается дефицит нефти, что пока будет поддерживать котировки на высоком значении. В дальнейшем ждём шагов от ОПЕК+ и нефтедобывающих компаний США. В долгосрочной перспективе большинство игроков устраивает цена в $60 баррель", - полагает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в четверг небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, прибавили по 1 б.п. - до 7,2% и 7,29% годовых соответственно.