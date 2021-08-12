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12 августа 2021 года 16:09
Дальнейший рост котировок бумаг Polymetal пока может быть затруднен - "Велес Капитал"
Дальнейший рост котировок бумаг Polymetal может быть затруднен до момента закрепления цены золота выше диапазона $1800-1840 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Поддержку бумагам Polymetal в четверг оказывали новости о небольшом увеличении веса компании в индексе MSCI Russia. С технической точки зрения акции Polymetal, аналогично котировкам золота, остаются под среднесрочным понижательным давлением, об актуальности которого можно говорить как минимум до закрепления выше сопротивления 1650 руб. Бумаги от дальнейшей сильной просадки пока удерживают коррекционный отскок золота в среду, а также близость мартовского минимума 1445,5 руб. В целом, однако, ADX все еще указывает на преобладание нисходящего тренда и риски отскока от краткосрочного сопротивления 1565 руб. До закрепления котировок золота выше района $1800-1840 за тройскую унцию рост бумаг Polymetal также будет затруднительным", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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