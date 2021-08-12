Возможен рост цены акций Wayfair до $279 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Возможен рост котировок акций Wayfair Inc. до $279 за штуку на горизонте 12 месяцев, считают аналитики "Фридом Финанс".

Американская компания электронной коммерции Wayfair представила отчет за второй квартал 2021 года. В целом продемонстрированы смешанные результаты, превысившие некоторые прогнозы инвестсообщества, констатируют эксперты. Это вполне ожидаемо для индустрии электронной коммерции, темпы роста которой начали замедляться по сравнению с рекордно высокой базой 2020 года, отмечают они. При этом Wayfair демонстрирует способность сопротивляться резкому сокращению финансовых показателей в годовом исчислении. Кроме того, некоторые метрики эмитента показали рост в поквартальном выражении.

Аналитики также обращают внимание на некоторое изменение структуры баланса: компания несколько сократила денежные средства и эквиваленты на счетах, однако их объем составляет существенные $2 млрд. Кроме того, Wayfair демонстрирует один из лучших показателей рентабельности инвестированного капитала (ROIC) в индустрии - 19,5%, тогда как среднее значение по отрасли составляет 11%. В то же время эмитент характеризуется высокой долговой нагрузкой, а соотношение чистого долга к EBITDA составляет 1,51х.

Wayfair относится к "компаниям роста", и ее котировки демонстрируют достаточно высокую волатильность, отмечают в "Фридом Финанс". Так, за последние три месяца акции потеряли в стоимости 12%, что значительно хуже показателя "бумаг роста" широкого рынка, которые за тот же период в среднем прибавили 4,5%.

"В целом мы оцениваем отчет компании позитивно, поскольку в нем отражены относительно невысокие темпы снижения продаж, несмотря на чрезвычайно сильные результаты прошлого года. Вместе с тем, по нашему мнению, на данный момент компания торгуется выше своей справедливой стоимости. На горизонте 12 месяцев наша целевая цена по акциям составляет $279 за бумагу", - указывают эксперты инвесткомпании.

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