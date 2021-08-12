"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Electric с целью $115

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Electric Co. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: $101,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики указывают, что недавно компания провела обратный сплит акций, и полагают, что это повысит ее привлекательность среди крупных фондов и институциональных инвесторов.

"С технической точки зрения бумага находится вблизи уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $115. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $106 риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - отмечают эксперты инвесткомпании.

General Electric Со. - американская корпорация с широкой диверсификацией отраслей. Занимается производством комплектующих к авиации, медицинским оборудованием, электроэнергетикой, альтернативной энергетикой, финансовыми услугами и так далее.

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