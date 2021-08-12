Преодоление котировками золота уровня $1755/унц. откроет путь к $1775/унц. - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, проверят на прочность уровень сопротивления $1755 за унцию, а если он будет пробит, откроется путь к $1775 за унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Котировки золота в среду выросли с $1730 до $1750 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США снизилась с 1,36% до 1,33%. При этом пара EUR/USD немного укрепилась - с 1,172 до 1,174, что оказало поддержку ценам на золото. Данные по инфляции в США были неоднозначными, но в целом благоприятными для золота. Помесячный рост цен в июле, как и ожидалось, замедлился до 0,5% по сравнению с июньскими 0,9%, тогда как годовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца: 5,4%. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, в июле оказалась ниже ожиданий, составив 0,3% в помесячном выражении (при консенсусе 0,4%) против 0,9% месяцем ранее. Годовая базовая инфляция соответствовала прогнозам: 4,3% по сравнению с 4,5% в июне. В целом эта статистика показала, что инфляционное давление на экономику ослабевает", - отмечает эксперт инвестбанка.

Хотя темпы роста цен (5,4% в годовом выражении) по-прежнему значительно превышают целевой уровень ФРС (2%), для рынков, на взгляд эксперта, более важным фактором стало то, что инфляция замедляется. Инвесторы восприняли эти данные как подтверждение мнения ФРС о том, что ускорение инфляции - это временный фактор. На этом фоне ослабли опасения относительно более раннего ужесточения денежно-кредитной политики.

Дополнительную поддержку ценам на золото, по мнению Чернышева, в среду оказали сильные результаты аукциона по размещению 10-летних гособлигаций США. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан дал понять, что Федрезерву следует в сентябре объявить о сворачивании программы количественного смягчения. Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж также выступила с жесткими комментариями и сказала, что ФРС следует вернуться к жесткой политике. Эти комментарии представителей Федрезерва оказали давление на котировки золота и помешали им консолидироваться выше уровня сопротивления $1755 за унцию.

"Золото в данное время торгуется около $1750 за унцию, - констатирует эксперт Sber CIB. - В четверг в США будут опубликованы индекс цен производителей (ИЦП) за июль и недельный отчет по заявкам на пособие по безработице. Консенсус-прогноз предполагает, что статистика по ценам производителей в США будет примерно такой же, как данные по потребительской инфляции: ожидается, что помесячные темпы роста ИЦП замедлятся по сравнению с июнем и составят 0,6%, а годовые - 7,2%. Кроме того, сегодня выйдет отчет по промышленному производству в еврозоне за июнь. Мы полагаем, что котировки золота, вероятно, проверят на прочность уровень сопротивления $1755 за унцию, а если он будет пробит, откроется путь к $1775 за унцию".

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