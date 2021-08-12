Рубль имеет хорошие шансы укрепиться до уровня ниже 73 руб./$1 к концу лета - Sber CIB

Рубль имеет хорошие шансы укрепиться до уровня ниже 73 руб./$1 к концу лета, считают аналитики Sber CIB.

"Риски для рубля, прежде всего, связаны с возможным ужесточением риторики ФРС США из-за высокой инфляции и восстановления рынка труда. Это может привести к значительному глобальному укреплению доллара. В конце лета ФРС США устраивает важное мероприятие в мире финансов - ежегодный симпозиум на горнолыжном курорте в Джексон Холе. У национальной валюты есть хорошие шансы к концу лета укрепиться ниже 73 руб./$1, а к концу года аналитики ждут укрепления рубля до 70 руб./$1. Этому будут способствовать рост спроса иностранцев на ОФЗ. Госбумаги будут привлекать своими доходностями благодаря увеличению ключевой ставки", - отмечается в комментарии экспертов инвестбанка.

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