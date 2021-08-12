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12 августа 2021 года 11:32

Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индекс МосБиржи нацелился на 3900п

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась выше $71,5 за баррель), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи нацелился на рубеж 3900 пунктов, что близко к максимуму (исторический пик был зафиксирован 6 июля - 3915 пунктов).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3890,17 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1667,85 пункта (+0,7%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,48 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Московской Биржи" (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,5%, до 585,5 рубля) в I полугодии увеличил выручку на 28,1% в годовом выражении (до 106,1 млрд рублей) на фоне продолжающегося двузначного роста LFL-продаж и расширения сети магазинов. Прибыль за отчетный период увеличилась на 8,6% (до 9,8 млрд рублей). Компания также объявила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию и повысила прогноз по открытию магазинов в этом году до 730 штук.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как слабо позитивный, индекс МосБиржи может протестировать уровень 3900 пунктов на прочность сопротивления.

Международное энергетическое агентство в четверг обнародует свой ежемесячный доклад, в США в 15:30 МСК выйдет статистика по первичным обращениям за пособием по безработице и отчет по ценам производителей. Ожидается, что PPI ускорит рост до 7,4% с 7,3% в июне, а Core PPI сохранит темпы роста на уровне 5,6%.

Вышедшая накануне в США статистика по потребительским ценам в июле показала, что инфляция в США перестала ускоряться. ФРС ранее неоднократно обещала, что высокая инфляция - это временное явление.

В Китае вновь локальные проблемы давят на рынок акций, пока прочие ориентируются на динамику американского рынка. В Гонконге под давление продаж попали акции страховщиков на фоне заявлений регулятора о повышении надзора в отрасли, отмечает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рост индекса МосБиржи можно объяснить только притоком свежих денег. Мировые рынки подросли на хороших данных по инфляции в США - рост базового показателя Core CPI стал минимальным за последние 4 месяца. Теперь немного снизились опасения, что ФРС скоро приступит к сворачиванию программы стимулирования экономики, чтобы не допустить рост цен.

Судя по тому, что основной спрос на рынке акций РФ по-прежнему сосредоточен на высоколиквидных акциях, он получает свежие деньги - скорее всего, это зарубежные инвестиции. Но пока трудно сказать, до каких пор нерезиденты будут покупать российские акции.

В акциях Сбербанка наметилась коррекция после роста цен выше 330 рублей, но техническая перекупленность пока не снята. Возможно, что Сбербанк (MOEX: SBER) некоторое время будет торговаться хуже рынка, но на просадках бумагу нужно докупать со среднесрочными целями. Цена акций Сбера в 350 руб. в этом году будет достигнута. Перекупленным выглядит и ВТБ, где фиксация прибыли при появлении повода может быть резче. Бумага закрепилась выше отметки 5 копеек, теперь первой целью роста является район 5,55 копейки. Для рубля позитивом выступает снижение спроса на доллар в результате завершения конвертации дивидендов от "Газпрома", считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть оказалась под локальным давлением после публичного призыва властей США к увеличению добычи сырья странами ОПЕК+, чтобы ограничить рост цен и поддержать восстановление мировой экономики. В настоящий момент США пытаются справиться с ростом внутренних цен на топливо, которые из-за дефицита подскочили к 5-летним максимумам.

Страны ОПЕК+ в июле сокращали добычу на 5,8 млн б/с. С августа страны договорились ослаблять сокращения на 0,4 млн б/с ежемесячно до тех пор, пока сокращения не будут полностью сняты. Чиновники США заявляют, что "в критический момент глобального восстановления этого просто недостаточно".

Тем не менее, восходящий импульс вновь вывел Brent в район $71,5 за баррель. Президент США пояснил, что администрация не призывает ОПЕК+ к немедленному увеличению добычи и нацелена на долгосрочное сотрудничество. Также он рассказал, что диалог с американскими производителями об увеличении добычи не ведет.

Техническая картина по Brent дает повод для умеренно позитивного взгляда, хотя допускает возможность повторного снижения и тестирования поддержки $67,5 за баррель. Об устойчивом движении вверх можно будет говорить в случае фиксации выше $72 за баррель. Такой осторожный взгляд обусловлен высоким уровнем неопределенности, связанным с распространением "дельта"-штамма коронавируса в Азии, считает эксперт.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране не оказали заметной поддержки котировкам, оказавшись чуть хуже ожиданий. Впрочем, представленные данные подтвердили, что спрос на нефть в США остается высоким, способствуя росту загрузки местных НПЗ (+0,5% за неделю).

Утром в четверг ближайший фьючерс на Brent торгуется выше $71 за баррель в ожидании ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК, далее вероятны попытки перехода Brent в диапазон $72-74 за баррель, считает аналитик.

В США в среду индексы акций изменились на 0,2-0,6%, Dow (+0,6%) обновил рекордный максимум. Индекс потребительских цен Core СPI в июле вырос на 0,3% к июню при прогнозах роста на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 4,3%, что совпало с ожиданиями.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят Федрезерву приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, заявил президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.

В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании - регулятору стоит оценить чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение.

В четверг в Азии индексы акций снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,8%) на фоне опасений, что регуляторы в Китае ужесточат контроль, стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне среды).

В азиатском регионе сохраняются опасения относительно недавнего ужесточения контроля китайских регуляторов за рядом компаний. По словам аналитиков, следующей целью, вероятно, будет сфера онлайн-страхования, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены сохраняют попытки роста, цена Brent находится на $1,8 выше уровня, что отмечался при закрытии в среду основных торгов акциями на "Мосбирже".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,65 за баррель (+0,3% и +1,2% в среду), сентябрьская цена WTI - $69,38 за баррель (+0,2% и +1,4% накануне).

Трейдеры в четверг ждут публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду американский президент Джо Байден. По его словам, сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей.

Как сообщалось, страны картеля в условиях роста спроса с 1 августа начали увеличивать добычу нефти: с начала месяца производство увеличено на 400 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+8,6%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+8,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,8%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,8%).

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,3%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,2%) и "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,1%), бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%).

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,3%) во II квартале 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 0,9% (до 16,133 млрд рублей), сообщила компания. EBITDA ритейлера выросла на 6,5%, до 44,029 млрд рублей. Результаты Х5 превзошли консенсус-прогноз (15,72 млрд рублей по чистой прибыли, 43,37 млрд рублей по EBITDA).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,48 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 828,61 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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