Возможна консолидация рубля около 73,5 руб./$1 в четверг - BCS Express

Возможна консолидация курса рубля около уровня 73,5 руб./$1 на торгах в четверг, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Возможна консолидация рубля в четверг около уровня в 73,5 руб./$1 на нейтральном внешнем фоне. Тем не менее среднесрочные риски перегретого заокеанского рынка все же могут привести к скачкам волатильности на развивающихся площадках и временному ослаблению рубля в рамках большой волны укрепления национальной валюты в направлении к 70 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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