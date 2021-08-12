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12 августа 2021 года 10:32
Акции "Самолета" критически перекуплены - BCS Express
Акции ГК "Самолет" критически перекуплены, резкий откат возможен в любой момент, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Котировки акций "Самолета" поднимаются каждый день и оказываются в лидерах по темпам роста на всем рынке. За пять сессий цена выросла на 26%. Причем каких-то важных корпоративных новостей не обнаружено, в бумагах других девелоперах ничего подобного не происходит. Аналогичную динамику ранее показывали акции "ПИКа", но там темпы роста и скорость движения были более сдержанными. Где остановится взлет котировок, никто не знает, но факт критической перекупленности способен спровоцировать резкий откат в любой момент. Работа с бумагами сейчас несет в себе повышенные риски", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.12 августа 2021 года 11:00
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.12 августа 2021 года 09:45
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.12 августа 2021 года 09:33
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.12 августа 2021 года 09:26
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть незначительно растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.12 августа 2021 года 09:25
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.12 августа 2021 года 09:11
Потенциал для продолжения роста котировок акций банка ВТБ сохраняется, говорится в комментарии BCS Express. "Среди фаворитов на рынке акций РФ в среду оказались бумаги ВТБ (+2,4%). Котировки акций вышли из консолидации последних месяцев наверх. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:02
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.12 августа 2021 года 08:31
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Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря повышению спроса на риск после данных по инфляции в США
Москва. 11 августа. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам после выхода данных по потребительской инфляции в США, ослабивших опасения рынков относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) американского Центробанка. читать дальше
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