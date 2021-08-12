Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "РусАл", X5 Retail Group, "Полюс" и ОПЕК:

- "РусАл" и X5 представят финансовую отчётность, "Полюс" - операционные результаты;

- ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку нефти;

- В Великобритании выйдут данные по ВВП и промышленному производству;

- В США выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и обзор спроса и предложения на мировом рынке продовольствия от Министерства сельского хозяйства.

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