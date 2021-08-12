Акции "Юнипро" - ставка на дивиденды - "Открытие Брокер"

Покупка акций "Юнипро" - ставка на дивиденды, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер".

"Юнипро" с 1 мая начала получать платежи за третий энергоблок Березовской ГРЭС в рамках ДПМ, что и стало причиной роста финансовых показателей в I полугодии 2021 года и базой для увеличения дивидендных выплат. При этом ранее менеджмент компании говорил, что в текущем году дивиденды могут быть ассиметричны: после выплаты 8 млрд руб. в середине года в конце года акционеры могут рассчитывать еще на 10-12 млрд руб. Собственно, выплата 12 млрд руб. подразумевает дивиденд на акцию в размере 0,19 руб. и является оптимистичным сценарием. При этом уже в следующем году "Юнипро" перейдет на две дивидендные выплаты равными частями (по 10 млрд руб. или 0,159 руб. на акцию). Акции компании остаются интересной дивидендной историей с высокой доходностью, и мы по-прежнему рекомендуем их к покупке", - отмечает главный аналитик по российскому рынку Алексей Павлов.

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