Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, при этом индикатор Dow Jones обновил рекордный максимум. Трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне июня и была максимальной почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят Федеральной резервной системе (ФРС) приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании. "Я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение, - заявил он. - Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг. В регионе сохраняются опасения относительно недавнего ужесточения контроля китайских регуляторов за рядом компаний. По словам аналитиков, следующей целью, вероятно, будет сфера онлайн-страхования. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,19%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК потерял 0,04%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,22%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК упал на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 МСК уменьшился на 0,11%.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в ходе утренних торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $71,31 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,15% - до $71,44 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,09 за баррель, что на 0,23% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,41% - до $69,25 за баррель.

Трейдеры ждут публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду американский президент Джо Байден. "Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей", - сказал он.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США указали, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 448 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 600 тыс. баррелей. Резервы бензина в США упали на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,77 баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,864 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,548 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 августа вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 723,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "ТМК-001P-02" (+0,25%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-19" (-0,38%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,32%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 11,03% годовых. Сбор заявок прошел 11 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12-го купонов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в конце июля зарегистрировала программу облигаций серии 002Р АО "Джи-групп" объемом до 50 млрд рублей. Сама программа облигаций бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Держава-платформа" приняла решение изменить срок действия программы облигаций серии О1Р с 20 лет до неограниченного рока действия (бессрочная). Кроме того, максимальный срок размещения облигаций в рамках программы изменен с 10 до 20 лет. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

Ритейлер ООО "Лента" (MOEX: LNTA) приняло решение 2 сентября досрочно погасить выпуск облигаций БО-06 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Эмитент разместил 10-летний выпуск с погашением в августе 2025 года в сентябре 2015 года по ставке 12,4% годовых. Ставка текущего купона - 7% годовых. 6 сентября по выпуску была запланирована оферта.

ООО "Системы безопасности" планирует 25 августа досрочно погасить выпуск облигаций 1-й серии объемом 2,1 млрд рублей, включая четыре невыплаченных частичных погашения номинала, а кроме того, выплатить купонный доход за семь купонных периодов, по которым ранее компания допустила дефолты. Дебютные облигации компании были размещены в августе 2017 года с погашением в августе 2022 года. Номинальный объем выпуска - 2,65 млрд рублей. Фактически размещенный объем - 2,1 млрд рублей. Пятилетние бонды размещались по закрытой подписке среди управляющих компаний, закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены только для квалифицированных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и иных лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами. Облигации имеют 9 купонов, при этом продолжительность 1-го купона составляет год, 2-9-го купонов - полгода. Ставка купонов зафиксирована на весь срок обращения на уровне 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено через год после размещения и далее также по 20% от номинала через каждый год. По всем выплатам начиная с 1-го купона компания планомерно допускала дефолты.

АО "Бизнес-Недвижимость" планирует 26 августа провести собрание владельцев облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента должны быть определены к 16 августа 2021 года. На повестку дня будет вынесен вопрос об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций серии 001Р-01 и о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, связанных с объемом прав и порядком их осуществления. Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска. Купоны квартальные.