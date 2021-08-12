Рубль останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Курс рубля останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Обрадованный" умеренной инфляцией в США рубль вырос к доллару на 0,7% в среду. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в результате завершения конвертации дивидендов от "Газпрома". Однако в четверг утром рубль не спешит развить успех, хотя обычно на утренней сессии курс рубля растет. Принципиальная картина по паре доллар/рубль в четверг не изменится - она останется в диапазоне 73-74 руб./$1", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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