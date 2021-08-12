Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в четверг - ПСБ

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Пара доллар/рубль по итогам торгов среды вернулась ниже 73,5 руб./$1 и в четверг утром пытается пойти ниже. Учитывая неплохой внешний фон и наши ожидания по развитию восстановительной динамики нефтяных котировок, не исключаем попыток доллара инерционно откатиться к отметке 73 руб./$1, нижней границе нашего текущего целевого диапазона (73-75,5 руб./$1), который пока, по нашему мнению, сохранит свою актуальность", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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