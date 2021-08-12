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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"
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12 августа 2021 года 09:25
Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи может достичь уровня 3900 пунктов на торгах в четверг, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "11 августа на рынке акций РФ преобладала положительная динамика, однако индекс Мосбиржи не достиг психологически значимой отметки в 3900 пунктов. В четверг вероятность достижения указанной отметки остается. В целом вероятна смешанная динамика", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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12 августа 2021 года 11:18
Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021-2022 гг. может составить около 11%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Компания "Юнипро" во время телеконференции несколько улучшила свой прогноз по EBITDA 2021 (с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб. с учетом возобновления работы... читать дальше
.12 августа 2021 года 11:00
Возможна консолидация курса рубля около уровня 73,5 руб./$1 на торгах в четверг, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Возможна консолидация рубля в четверг около уровня в 73,5 руб./$1 на нейтральном внешнем фоне. Тем не менее среднесрочные риски перегретого заокеанского рынка все же могут... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:45
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова. "Рубль на открытии валютных торгов демонстрирует стабильность к доллару и евро: курс доллара составил 73,37 руб.... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:32
Акции ГК "Самолет" критически перекуплены, резкий откат возможен в любой момент, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Котировки акций "Самолета" поднимаются каждый день и оказываются в лидерах по темпам роста на всем рынке. За пять сессий цена выросла на 26%. Причем... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:16
Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов, отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной платформы. "Снижение цен на руду, вызванное политикой Китая, необязательно приведет к удешевлению стали. Для российских производителей основным риском... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:08
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "РусАл", X5 Retail Group, "Полюс" и ОПЕК: - "РусАл" и X5 представят финансовую отчётность, "Полюс" - операционные результаты; - ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:03
ставка на дивиденды, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Юнипро" с 1 мая начала получать платежи за третий энергоблок Березовской ГРЭС в рамках ДПМ, что и стало причиной роста финансовых показателей в I полугодии 2021 года и базой для увеличения дивидендных выплат.... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:45
Москва. 12 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.12 августа 2021 года 09:41
Курс рубля останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Обрадованный" умеренной инфляцией в США рубль вырос к доллару на 0,7% в среду. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:33
Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар/рубль по итогам торгов среды вернулась ниже 73,5 руб./$1 и в четверг утром пытается пойти ниже. Учитывая неплохой внешний фон и... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:26
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть незначительно растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.12 августа 2021 года 09:11
Потенциал для продолжения роста котировок акций банка ВТБ сохраняется, говорится в комментарии BCS Express. "Среди фаворитов на рынке акций РФ в среду оказались бумаги ВТБ (+2,4%). Котировки акций вышли из консолидации последних месяцев наверх. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Рост российского рынка акций продолжается с начала недели. Индекс Мосбиржи постепенно приближается к уровню 3900 пунктов.... читать дальше
.12 августа 2021 года 08:31
Москва. 12 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.11 августа 2021 года 19:34
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря повышению спроса на риск после данных по инфляции в США
Москва. 11 августа. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам после выхода данных по потребительской инфляции в США, ослабивших опасения рынков относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) американского Центробанка. читать дальше
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