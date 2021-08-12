Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи может достичь уровня 3900 пунктов на торгах в четверг, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"11 августа на рынке акций РФ преобладала положительная динамика, однако индекс Мосбиржи не достиг психологически значимой отметки в 3900 пунктов. В четверг вероятность достижения указанной отметки остается. В целом вероятна смешанная динамика", - указывает эксперт инвесткомпании.

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