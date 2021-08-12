Потенциал роста котировок акций ВТБ сохраняется - BCS Express

Потенциал для продолжения роста котировок акций банка ВТБ сохраняется, говорится в комментарии BCS Express.

"Среди фаворитов на рынке акций РФ в среду оказались бумаги ВТБ (+2,4%). Котировки акций вышли из консолидации последних месяцев наверх. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста сохраняется. Следующий ориентир - трехлетний максимум на уровне 5,56 коп., в случае закрепления выше которого откроется пространство для подъема к 6,5 коп." - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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