Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Рост российского рынка акций продолжается с начала недели. Индекс Мосбиржи постепенно приближается к уровню 3900 пунктов. При этом отметим, что после скачка торговых объемов в понедельник наблюдается снижение оборотов и активности участников. Подъем нашего рынка в первую очередь обеспечивают топовые наиболее ликвидные акции. Индекс "голубых фишек" каждый день опережает индекс акций компаний средней и малой капитализации, - пишет аналитик инвесткомпании. - В целом же по индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется: по-прежнему актуален восходящий тренд. Его нижняя граница проходит в районе 3735-3750 пунктов. Пока котировки находятся выше нее, наверху сохраняются цели в районе 4000 пунктов".

Карпунин обращает внимание, что в четверг ожидается публикация финансовых отчетов за II квартал X5 Retail Group и Fix Price. "Полюс" опубликует операционные результаты за II квартал.•

Также в четверг пройдет заседание совета директоров "РусАла". В повестке есть вопрос дивидендов, которые компания не платила с 2017 года, отмечает аналитик.

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