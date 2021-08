Brent - $71,46 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть незначительно растут в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, при этом индикатор Dow Jones обновил рекордный максимум.

Трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция осталась на уровне июня и была максимальной почти за 13 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят Федеральной резервной системе (ФРС) приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании.

"Я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение, - заявил он. - Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов".

Акции Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. подорожали на 2,6%. Американская нефтегазовая компания получила чистый убыток во втором квартале текущего года по сравнению с прибылью годом ранее. Кроме того, Chesapeake сообщила о первом поглощении после выхода из банкротства: компания покупает газодобытчика из Луизианы Vine Energy Inc.

Бумаги Coinbase Global Inc. прибавили в цене 3,2%. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 50 раз - до $1,6 млрд, по сравнению с $32 млн за тот же период прошлого года.

Цена акций Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) увеличилась на 1,4%. Американская авиакомпания предупредила, что ей вряд ли удастся выйти на прибыльный уровень в третьем квартале 2021 года на фоне сокращения объема бронирований и роста отказов от перелетов в августе в связи с распространением нового штамма коронавируса "дельта".

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 220,30 пункта (0,62%) и составил 35484,97 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 10,95 пункта (0,25%), поднявшись до 4447,70 пункта.

Nasdaq Composite потерял 22,95 пункта (0,16%) и составил 14765,14 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг.

В регионе сохраняются опасения относительно недавнего ужесточения контроля китайских регуляторов за рядом компаний. По словам аналитиков, следующей целью, вероятно, будет сфера онлайн-страхования, пишет MarketWatch.

"Это происходит на фоне возрастающих рисков, связанных с COVID-19, дальнейшее ужесточение ограничений в ряде городов может негативно повлиять на сектор услуг в ближайшей перспективе", - говорит стратег IG в Сингапуре Цнюнь Жун Ип.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:17 МСК снизился на 0,1%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Tokai Carbon Co. Ltd. (+8,8%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+8,3%), Showa Denko K.K. (+6,3%).

Лидерами снижения выступают бумаги Rakuten Group Inc. (-7,1%), Meiji Holdings Co. Ltd. (-4,6%) и Japan Steel Works Ltd. (-4,1%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. уменьшается на 0,9%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,2%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК снизился на 0,04%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,22%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции Techtronic Industries Co. Ltd. (+9,4%), BYD Co. Ltd. (+4,8%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,6%).

В лидерах падения оказались бумаги Alibaba Health Information Technology Ltd. (-4,1%), Sino Biopharmaceutical Ltd. (-3,8%) и Haidilao International Holding Ltd. (-3,6%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 1,5%, тогда как акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) снижаются на 1,8%, а производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК опустился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,7%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 5,2%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 МСК снизился на 0,11%.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании BHP Group выросла на 0,7%, Rio Tinto - снизилась на 1,1%.

Цены на нефть незначительно растут в ходе торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в четверг составляет $71,46 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,81 (1,15%) - до $71,44 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,28 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,96 (1,41%) - до $69,25 за баррель.

Трейдеры в четверг ждут публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду американский президент Джо Байден. "Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей", - сказал он.

Согласно оценкам Байдена, на данный момент цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но их уровень в целом достаточно высокий для населения.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

Как сообщалось, страны коалиции в условиях роста спроса с 1 августа начали увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство увеличено на 400 тыс. б/с.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США указали, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 448 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 600 тыс. баррелей.

Резервы бензина в США упали на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,77 баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.