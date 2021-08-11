.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря повышению спроса на риск после данных по инфляции в США
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда
С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили...
 
Отказ от излишней упаковки сократит отходы на 10%
Отказ магазинов и производителей продуктов питания от излишней упаковки мог бы сократить объем трудноперерабатываемых отходов на 10%, выяснили специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Для этого они обошли магазины ведущих торговых...
 
Продукты становятся самой быстрорастущей категорией на рынке онлайн-продаж
По итогам января-июня онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд руб., это в 2,5 раза больше аналогичного уровня прошлого года. Такие расчеты "Коммерсанту" предоставили в Infoline. Как прогнозируют аналитики, по итогам года оборот...
 
11 августа 2021 года 19:34

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря повышению спроса на риск после данных по инфляции в США

Москва. 11 августа. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам после выхода данных по потребительской инфляции в США, ослабивших опасения рынков относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) американского Центробанка.

Курс доллара США составил 73,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,55 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,5 копейки - до 79,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря повышению аппетита инвесторов к рисковым активам. Трейдеры оценивают данные по потребительской инфляции в США, которые являются важными при определении возможных перспектив ДКП Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Инфляция осталась на уровне июня и была максимальной почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, ранее заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании. "Я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение, - заявил он. - Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов".

Эванс в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в июле существенно скорректировали нетто-позицию по валютным свопам, снизив ее до $12 млрд после роста до $20 млрд в июне, между тем говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

"При этом никаких негативных эффектов на рынке не наблюдалось, что подтверждает тезис об ограниченном влиянии иностранных участников на российский финансовый рынок через валютные свопы", - отмечает Банк России.

Дополнительную поддержку валютному рынку оказывают системно значимые кредитные организации, а также нефинансовые компании. Этими нефинансовыми организациями преимущественно являются экспортеры. Несколько крупнейших российских экспортеров напрямую (без банков-посредников) продали на биржевых торгах с 2017 года по июль 2021 года иностранную валюту на сумму свыше 3,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте, что значительно больше всех нетто-покупок валюты нерезидентами за этот период (778 млрд рублей).

"Таким образом, продажи экспортеров оказывают дополнительную поддержку валютному рынку при сворачивании позиций на свопах нерезидентами", - отмечает регулятор.

Цены на нефть немного сократили снижение на торгах в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 6 августа.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 448 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 600 тыс. баррелей.

Резервы бензина в США упали на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,77 баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $69,99 баррель, что на 0,91% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,7 за баррель, что на 0,86% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения, связанные с новой волной COVID-19 в мире. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали сообщения о том, что Белый дом намерен призвать ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, в первой половине среды рубль умеренно слабел на фоне нефти, дешевеющей после того, как США призвали ОПЕК+ повысить добычу до более высоких уровней. "Администрация Белого дома видит в растущих ценах на бензин риск для восстановления экономики, в связи с чем она будет добиваться роста добычи картелем. В то же время после выхода данных по июльской инфляции в США рубль перешел к укреплению. Рост цен в годовом исчислении остался на уровне прошлого месяца, в то время как в месячном выражении рост цен замедлился с июньских 0,9% до 0,5%. Базовая инфляция при этом впервые с февраля показала снижение, составив в июле 4,3% г/г. В результате опасения скорого ужесточения ДКП в США ослабились, что поддержало спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль. В то же время мы не ожидаем, что сегодняшняя ценовая статистика существенно повлияет на планы ФРС - инфляция остается повышенной и регулятора ограничивает, скорее, слабое восстановление рынка труда. Таким образом, позитив от июльских ценовых данных вряд ли будет продолжительным", - отмечает Пономарева.

"Большую часть торгового дня пара "доллар-рубль" находилась вблизи уровня 74 руб./$1. Внимание инвесторов было сосредоточено на данных по инфляции в США за июль. Вышедшие во второй половине дня цифры отразили некоторое замедление темпов роста индекса потребительских цен, что мгновенно усилило аппетит к риску на глобальных рынках и спровоцировало коррекцию доллара. В частности, индекс USD ушел ниже 93 пунктов, а доходность десятилетних UST опускалась на минимуме ниже 1,34%. На локальном рынке американская валюта также скорректировалась и опускалась ниже 73,7 руб./$1, хотя в последующие часы восстановилась до 73,8 руб./$1. При этом на площадках развивающихся рынков динамика локальных валют оставалась смешанной, а цены на нефть встречали сопротивление при попытках закрепиться выше $70 по марке Brent и пребывали в минусе, несмотря на возросший интерес к риску", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 августа на 37,33 копейки, до 73,9695 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,79 копейки, до 86,6257 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 30,01 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,962 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 11,75 копейки и составил 73,9374 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 377,768 млн, из которых $611,886 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 765,882 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 37,71 копейки, до 86,6963 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 25,42 копейки и составил 86,6998 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR629,011 млн, из которых EUR301,179 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,832 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пунктов (б.п.) - до 6,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 6,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, уменьшились на 2 б.п. - до 7,19% и 7,28% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 августа 2021 года 11:18
Дивдоходность акций Юнипро за 2021-2022гг может составить около 11% - "Атон"
Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021-2022 гг. может составить около 11%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Компания "Юнипро" во время телеконференции несколько улучшила свой прогноз по EBITDA 2021 (с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб. с учетом возобновления работы...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 11:00
Возможна консолидация рубля около 73,5 руб./$1 в четверг - BCS Express
Возможна консолидация курса рубля около уровня 73,5 руб./$1 на торгах в четверг, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Возможна консолидация рубля в четверг около уровня в 73,5 руб./$1 на нейтральном внешнем фоне. Тем не менее среднесрочные риски перегретого заокеанского рынка все же могут...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:45
Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова. "Рубль на открытии валютных торгов демонстрирует стабильность к доллару и евро: курс доллара составил 73,37 руб....    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:32
Акции "Самолета" критически перекуплены - BCS Express
Акции ГК "Самолет" критически перекуплены, резкий откат возможен в любой момент, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Котировки акций "Самолета" поднимаются каждый день и оказываются в лидерах по темпам роста на всем рынке. За пять сессий цена выросла на 26%. Причем...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:16
Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов, отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной платформы. "Снижение цен на руду, вызванное политикой Китая, необязательно приведет к удешевлению стали. Для российских производителей основным риском...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:08
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "РусАл", X5 Retail Group, "Полюс" и ОПЕК: - "РусАл" и X5 представят финансовую отчётность, "Полюс" - операционные результаты; - ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:03
Акции "Юнипро" - ставка на дивиденды - "Открытие Брокер"
ставка на дивиденды, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Юнипро" с 1 мая начала получать платежи за третий энергоблок Березовской ГРЭС в рамках ДПМ, что и стало причиной роста финансовых показателей в I полугодии 2021 года и базой для увеличения дивидендных выплат....    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:45
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 12 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:41
Рубль останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг - "Алор Брокер"
Курс рубля останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Обрадованный" умеренной инфляцией в США рубль вырос к доллару на 0,7% в среду. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:33
Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в четверг - ПСБ
Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар/рубль по итогам торгов среды вернулась ниже 73,5 руб./$1 и в четверг утром пытается пойти ниже. Учитывая неплохой внешний фон и...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:26
Brent - $71,46 за баррель
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть незначительно растут в ходе торгов в четверг.    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:25
Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи может достичь уровня 3900 пунктов на торгах в четверг, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "11 августа на рынке акций РФ преобладала положительная динамика, однако индекс Мосбиржи не достиг психологически...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:11
Потенциал роста котировок акций ВТБ сохраняется - BCS Express
Потенциал для продолжения роста котировок акций банка ВТБ сохраняется, говорится в комментарии BCS Express. "Среди фаворитов на рынке акций РФ в среду оказались бумаги ВТБ (+2,4%). Котировки акций вышли из консолидации последних месяцев наверх. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Рост российского рынка акций продолжается с начала недели. Индекс Мосбиржи постепенно приближается к уровню 3900 пунктов....    читать дальше
.
12 августа 2021 года 08:31
Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в четверг в ожидании новых триггеров к движению
Москва. 12 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.