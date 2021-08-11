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11 августа 2021 года 19:24

Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром, подогретым статистикой из США

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками, подогретыми статистикой по инфляции в США за июль, не давшей однозначного сигнала на возможное скорое ужесточение монетарной политики Федрезерва; также сократила часть дневных потерь нефть благодаря статистике Минэнерго США (Brent старается удержаться у $70 за баррель).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3877,37 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1656,2 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 73,74 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,9% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подросли акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,8%, до 2,841 рубля) на фоне выхода отчета за полугодие. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в I полугодии выросла до 8,5 млрд руб. против 6,9 млрд руб. годом ранее; EBITDA выросла до 14,4 млрд руб. против 13,2 млрд руб. Дивиденды "Юнипро" во II полугодии 2021 года могут составить 12 млрд руб., сообщила компания.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, данные по потребительской инфляции в США оказались в рамках ожиданий, продемонстрировав замедление роста цен в июле, что было позитивно воспринято глобальными инвесторами. Статистика увеличила вероятность более длительного сохранения сверхмягкой монетарной политики Федрезерва.

В результате доллар снизился к другим валютам, а рисковые активы получили поддержку покупателей. Дополнительную поддержку рынкам оказало одобрение Сенатом США плана фискальных стимулов на $3,5 трлн. Теперь его в конце сентября должна будет рассмотреть Палата представителей.

Давление на нефтяные цены оказало заявление администрации США, в котором ОПЕК+ призвали к более существенному наращиванию добычи, необходимому для восстановления мировой экономики. Это не совсем вяжется с усилением пандемии, которое угрожает ударить по глобальному спросу на нефть.

Трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев также полагает, что данные по инфляции в США за июль стали позитивом для рынков (показатель оказался почти наравне с прогнозами - 5,4%, как в июне). Сенатом США принят инфраструктурный план на $1,2 трлн и план по расходам на $3,5 трлн - целевые средства будут направлены на медицину, образование, климатические изменения. Кроме того, план предусматривает повышение налогов для богатых граждан и крупнейших корпораций.

Тем временем, снижение демонстрирует нефтедобывающий сектор на фоне падения котировок Brent, которая пытается удержаться у $70 за баррель. Это произошло после просьбы Белого дома к ОПЕК+ увеличить добычу сырья, чтобы снизить стоимость бензина, отмечает трейдер.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, упорный рост индекса МосБиржи с начала месяца уже намекает на перекупленность. Тем не менее, снизу линиями поддержки выступают уровни 3800, 3830 и 3850 пунктов. Лишь в случае закрытия на дневном графике ниже 3800 пунктов вернется высокая вероятность глубокой коррекции.

Телеканал CNBC сообщил, ссылаясь на советника по национальной безопасности США Джейкоба Салливана, что Белый дом намерен обратиться к ОПЕК с настойчивой просьбой нарастить добычу, чтобы в критический момент восстановления мировой экономики сдержать рост цен на бензин. По мнению американской администрации, ежемесячного увеличения добычи на 400 тыс. б/с недостаточно.

Запасы бензина в США сокращаются уже несколько недель подряд, но администрации США кажется, что снижение цены нефти и бензина приведет к повышению производства. Увеличение производства нефти с одновременным снижением цены идет в разрез с политикой снижения выбросов. Негативом для рынка также можно считать спад продаж автомобилей в Китае, который наблюдается третий месяц подряд. Частично в этом виноваты дефицит полупроводников и рост цен, а также возвращение карантинных мер и спад деловой активности в КНР.

Вышедшую в США статистику по инфляции за июль нельзя назвать однозначно позитивной, но, как минимум, инфляция не разгоняется, на что рынки отреагировали со сдержанным оптимизмом, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), финансовый отчет "Юнипро" за полугодие по МСФО в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ). Во втором полугодии 2021 года ожидается выплата дивидендов в размере 12 млрд руб., или 0,19 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 6,9% (при текущих котировках). Таким образом, с учетом ранее выплаченных дивидендов в 2021 году совокупная дивидендная доходность составит 11,2%, что является одним из лучших показателей в секторе электроэнергетики.

Представленные финансовые результаты в целом должны поддержать акции компании, целевой уровень для бумаг "Юнипро" с учетом сильной дивидендной истории составляет 3,14 руб. за штуку, отмечают эксперты Промсвязьбанка.

В среду позитивная динамика индексов акций преобладала в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,4-0,8%), смешанная динамика отмечается в Штатах (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, Nasdaq просел на 0,4%).

Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма "дельта", введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, и эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности.

Тем временем, потребительские цены в США (индекс СPI) в июле выросли на 5,4% в годовом выражении, тогда как ожидался рост на 5,3% после подъема в июне на 5,4%. Таким образом, инфляция осталась на максимуме почти за 13 лет - с августа 2008 года.

В то же время индекс Core СPI в июле вырос всего на 0,3% к июню при прогнозах роста на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 4,3%, что совпало с ожиданиями.

Нефть вечером в среду отыграла часть дневного снижения, Brent отскочила к $70 за баррель на фоне статистики по запасам сырья в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,81 за баррель (-1,2% и +2,3% во вторник), сентябрьская цена WTI - $67,5 за баррель (-1,2% и +2,7% накануне).

Данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на 0,45 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,6-0,75 млн), сокращение запасов бензина на 1,4 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,4 млн) и рост резервов дистиллятов на 1,77 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,5-0,6 млн).

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают сдерживать "нефтебыков". Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+18,7%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+8,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+6,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,9%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,4%), акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,7%).

Подешевели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,9%), "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,07 млрд рублей (из них 10,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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