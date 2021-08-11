Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились, поскольку ситуация в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) к вечеру стабилизировалась.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 10 августа на 4 базисных пункта, составив 114,96% от номинала, что соответствует доходности 1,51% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,505% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 1 пункт, до 146 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению ко вторнику на 36 базисных пунктов - до 136,9% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,47% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 43 базисных пункта - до 131,8% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 3,46% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 6,5 базисного пункта - до 114,1% от номинала, что соответствует доходности 1,67% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 108,695% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 0,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 62 базисных пункта - до 128,22% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 3,57% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 6 базисных пунктов, подешевев до 112,42% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,995% годовых).

"Основным драйвером движения на мировых долговых рынках в настоящее время выступают ожидания относительно того, когда и каким образом ФРС США начнет сворачивать стимулирующие программы. На этом фоне за последнюю неделю произошел заметный скачок доходностей US Treasuries, что негативно сказалось и на динамике облигаций большинства emerging markets. Таким образом, рост базовых процентных ставок в очередной раз привел к повышению доходности суверенных облигаций развивающихся стран, поскольку инвесторы пытаются сохранить сложившиеся кредитные спреды. Сегодня были опубликованы данные по потребительской инфляции в США за июль, рост индекса Core CPI к предыдущему месяцу оказался чуть ниже ожиданий аналитиков, что несколько снизило давление продавцов в секторе американских казначейских облигаций. Но это пока не ослабило давление на евробонды emerging markets, которые остались под контролем игроков на понижение. Но в целом это снижение цен стоит рассматривать как техническое, так как если брать недельный период, то стоимость CDS осталась практически на одних и тех же уровнях, что говорит об отсутствии роста страновых рисков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня и были максимальными почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%. Высокие темпы роста потребительских цен обусловлены, в частности, эффектом "низкой базы" кризисного 2020 года, а также возобновлением экономической активности в США. Среди других факторов, подталкивающих потребительские цены вверх, - подъем стоимости сырьевых товаров и сохраняющаяся ограниченность предложения. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июле увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,3% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение соответственно на 0,4% и 4,3%.