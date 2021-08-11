Рубль останется в диапазоне 73,5-74,0 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Русс-Инвест"

Рубль останется, вероятно, в диапазоне 73,5-74,0 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Евгений Колесников.

"Сильный отчет по рынку труда в США, а также сигналы от представителей Федрезерва о возможном ужесточении монетарной политики способствовали укреплению американской валюты в последние дни, - напоминает эксперт. - Доллар вырос по отношению к большинству ключевых валют. Накануне доллар взял паузу в преддверии сегодняшней статистики по инфляции в США за июль. Согласно вышедшим данным, индекс потребительских цен в США вырос на 5,4% по сравнению с годом ранее, и таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня. Индекс DXY отреагировал снижением на 0,2%. Рынок акций США воспринял данные позитивно. Индекс S&P500 прибавляет 0,3%, Nasdaq - 0,1%, DJIA - 0,6%".

Что касается рубля, то дальнейшую динамику российской валюты, по мнению Колесникова, определит общее настроение инвесторов к активам развивающихся рынков, а также ситуация на нефтяном рынке. "По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю 73,5-74,0 руб./$1", - заключает аналитик инвесткомпании.

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