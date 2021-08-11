.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Triton с целью $70
.
11 августа 2021 года 17:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Triton с целью $70
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Triton с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Triton отчитался о сильных финансовых результатах за II кв. 2021г. Компания показала рекордную скорректированную прибыль на акцию в размере $2,14 на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Прогноз на 2021г рекордные EPS в $8,45. На конец июня загрузка по долгосрочной сдаче в аренду увеличилась до 99,5%. Triton в этом году ожидает увеличения активов на 25%. Средняя продолжительность договоров аренды, заключенных в 2021г, составляет 13 лет, а во II кв. 2021г - 14 лет. Средний срок аренды всего парка компании вырос до 60 месяцев - это 5 лет прогнозируемых платежей. В результате сильных финансовых показателей и будущих перспектив, совет директоров Triton объявил квартальные дивиденды в размере $0,57 на акцию, форвардная дивидендная доходность 4,5%. Дата закрытия реестра под дивиденды 9 сентября 2021 г. Текущий коэффициент выплаты дивидендов составляет 40%, остальные 60% идут в развитие бизнеса", - отмечают аналитики "КИТ Финанс". Однако эксперты указывают на большой долг компании, который составляет $7,7 млрд со средней ставкой 2,64% годовых и дюрацией более 5 лет. "Но это не проблема, так как продукция компании законтрактована на 5 лет вперед. Недавно S&P повысило рейтинг компании до ВВВ-. Новый долг привлекается дешевле 2% годовых", - пишут они. Кроме этого, в данной инвестиционной идее, на взгляд стратегов инвесткомпании, присутствуют риски: - компания базируется в Гамильтоне, Бермудские острова; - она относится к сегменту малой капитализации, размер которой $3,6 млрд; - по этим причинам, ее нет в ETFах, что сужает спрос со стороны институционалов; - когда истекут текущие 10+ лет контракты, на рынок хлынет гигантский объём б/у контейнеров; - риски на контрагентов, чтобы они могли выполнять свои обязательства перед Triton. "С учетом вышеперечисленного, мы рекомендуем покупать акции Triton с целевым ориентиром $70. С технической точки зрения, акции пробили локальный нисходящий тренд и готовы пойти к историческим максимумам. После преодоления исторических максимумов, котировки могут ускориться и пойти к $70. Потенциал роста составляет 31%", - резюмируют аналитики. Дополнительную поддержку котировкам, по мнению экспертов, окажет долгосрочная программа выкупа акций. За последние 5 лет с рынка было выкуплено около 15 млн акций из 80 млн выпущенных бумаг (16%). Программа обратного выкупа акций в данный момент приостановлена из-за наращивания капитальных затрат, пока благоприятная рыночная конъюнктура. Как только рост CAPEX прекратится, весь свободный денежный поток с большой вероятностью будет направлен на увеличение дивидендов и возобновление выкупа акций, полагают стратеги инвесткомпании. На текущий момент из долгосрочной программы buyback осталось $102 млн. Triton International Limited - американская компания, которая занимается сдачей в долгосрочную аренду различных типов интермодальных контейнеров и шасси (используются для перевозки контейнеров) судоходным линиям. Компания - лидер рынка с количеством контейнеров и шасси более 4 млн шт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-TRITON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
12 августа 2021 года 11:18
Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021-2022 гг. может составить около 11%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Компания "Юнипро" во время телеконференции несколько улучшила свой прогноз по EBITDA 2021 (с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб. с учетом возобновления работы... читать дальше
.12 августа 2021 года 11:00
Возможна консолидация курса рубля около уровня 73,5 руб./$1 на торгах в четверг, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Возможна консолидация рубля в четверг около уровня в 73,5 руб./$1 на нейтральном внешнем фоне. Тем не менее среднесрочные риски перегретого заокеанского рынка все же могут... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:45
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова. "Рубль на открытии валютных торгов демонстрирует стабильность к доллару и евро: курс доллара составил 73,37 руб.... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:32
Акции ГК "Самолет" критически перекуплены, резкий откат возможен в любой момент, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Котировки акций "Самолета" поднимаются каждый день и оказываются в лидерах по темпам роста на всем рынке. За пять сессий цена выросла на 26%. Причем... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:16
Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов, отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной платформы. "Снижение цен на руду, вызванное политикой Китая, необязательно приведет к удешевлению стали. Для российских производителей основным риском... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:08
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "РусАл", X5 Retail Group, "Полюс" и ОПЕК: - "РусАл" и X5 представят финансовую отчётность, "Полюс" - операционные результаты; - ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку... читать дальше
.12 августа 2021 года 10:03
ставка на дивиденды, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Юнипро" с 1 мая начала получать платежи за третий энергоблок Березовской ГРЭС в рамках ДПМ, что и стало причиной роста финансовых показателей в I полугодии 2021 года и базой для увеличения дивидендных выплат.... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:45
Москва. 12 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.12 августа 2021 года 09:41
Курс рубля останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Обрадованный" умеренной инфляцией в США рубль вырос к доллару на 0,7% в среду. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:33
Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар/рубль по итогам торгов среды вернулась ниже 73,5 руб./$1 и в четверг утром пытается пойти ниже. Учитывая неплохой внешний фон и... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:26
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть незначительно растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.12 августа 2021 года 09:25
Индекс Мосбиржи может достичь уровня 3900 пунктов на торгах в четверг, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "11 августа на рынке акций РФ преобладала положительная динамика, однако индекс Мосбиржи не достиг психологически... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:11
Потенциал для продолжения роста котировок акций банка ВТБ сохраняется, говорится в комментарии BCS Express. "Среди фаворитов на рынке акций РФ в среду оказались бумаги ВТБ (+2,4%). Котировки акций вышли из консолидации последних месяцев наверх. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста... читать дальше
.12 августа 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Рост российского рынка акций продолжается с начала недели. Индекс Мосбиржи постепенно приближается к уровню 3900 пунктов.... читать дальше
.12 августа 2021 года 08:31
Москва. 12 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.