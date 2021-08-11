.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем дешевеет к доллару и евро вслед за понижающейся нефтью
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда
С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили...
 
Отказ от излишней упаковки сократит отходы на 10%
Отказ магазинов и производителей продуктов питания от излишней упаковки мог бы сократить объем трудноперерабатываемых отходов на 10%, выяснили специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Для этого они обошли магазины ведущих торговых...
 
Продукты становятся самой быстрорастущей категорией на рынке онлайн-продаж
По итогам января-июня онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд руб., это в 2,5 раза больше аналогичного уровня прошлого года. Такие расчеты "Коммерсанту" предоставили в Infoline. Как прогнозируют аналитики, по итогам года оборот...
 
11 августа 2021 года 15:40

Рубль днем дешевеет к доллару и евро вслед за понижающейся нефтью

Москва. 11 августа. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 74,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,84 руб./EUR1, подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,34 копейки - до 79,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 августа на 37,33 копейки, до 73,9695 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,79 копейки, до 86,6257 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дешевеющей нефти. Инвесторы при этом ждут статданных по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ослабление инфляции в США в июле до 5,3% по сравнению с июньскими 5,4%. Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в среду в 15:30 МСК.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании. "Я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение, - заявил он. - Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов".

Эванс в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Тем временем опубликованные во вторник предварительные данные министерства труда свидетельствуют, что производительность труда в США во втором квартале 2021 года выросла на 2,3%. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне увеличилась на 1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение производительности труда на 3,5%, стоимости рабочей силы - на 1,1%.

Накануне Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн. Как сообщают американские СМИ, законопроект заручился поддержкой более 60 голосов, то есть большинства сенаторов, необходимого для его одобрения.

Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

"Рубль и другие валюты EM в среду преимущественно слабеют. Инвесторы сегодня находятся в ожидании инфляционных данных в США (15:30 МСК), которые, вероятно, превысят консенсус-прогноз. В то же время мы не ожидаем, что публикация ценовой статистики значительно ослабит рисковый аппетит на рынке, если рост цен не окажется критически высоким. Наши ожидания связаны с тем, что ФРС и так предполагает повышенную инфляцию, и июльские данные вряд ли существенно повлияют на планы регулятора. Более того, в предыдущие месяцы, когда инфляция оказывалась выше консенсус-прогноза, спрос на риск преимущественно не показывал ощутимого снижения, иногда он даже усиливался - вероятно, ряд инвесторов ожидал еще более высокой инфляции, чем предполагал консенсус-прогноз. На этом фоне мы не ожидаем, что сегодня вечером курс пары "доллар-рубль" вновь превысит уровень в 74,5 руб./$1, при выходе умеренных данных по инфляции он может даже перейти к небольшому снижению", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Потенциал ослабления рубля ограничен, т. к. оно вызвано конвертацией дивидендов. Вчера рубль в отсутствие явных триггеров довольно резко подешевел, до 74 за доллар, а оборот торгов вырос. По всей видимости, происходила конвертация дивидендов "Газпрома" для выплаты собственникам депозитарных расписок на его акции, и общая сумма могла составлять около $600 млн, что довольно много. Однако дальнейшего ослабления рубля не последовало, и он закрепился около 74 за доллар, где и котируется сегодня утром, поскольку на этих уровнях он довольно привлекателен для покупки. Это поддержит рубль сегодня и позволит ему остаться у 74 за доллар даже в случае глобального укрепления доллара. Оно весьма вероятно, если инфляция в США за июль окажется выше ожидаемых 0,5%, т.к. в последнее время признаков ослабления ценового давления не было. Таким образом, инфляция в США может остаться высокой пятый месяц подряд, что может привести к дополнительному ужесточению риторики ФРС США", - отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Цены на нефть ускорили снижение на торгах в среду и теряют более 1% после подъема более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $69,74 баррель, что на 1,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,36 за баррель, что на 1,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали сокращение запасов в США на прошлой неделе на 816 тыс. баррелей. Снижение резервов, если оно будет подтверждено официальным докладом Минэнерго в среду, будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тыс. баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пунктов (б.п.) - до 6,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 6,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, уменьшились на 2 б.п. - до 7,19% и 7,28% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 августа 2021 года 11:18
Дивдоходность акций Юнипро за 2021-2022гг может составить около 11% - "Атон"
Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021-2022 гг. может составить около 11%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Компания "Юнипро" во время телеконференции несколько улучшила свой прогноз по EBITDA 2021 (с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб. с учетом возобновления работы...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 11:00
Возможна консолидация рубля около 73,5 руб./$1 в четверг - BCS Express
Возможна консолидация курса рубля около уровня 73,5 руб./$1 на торгах в четверг, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Возможна консолидация рубля в четверг около уровня в 73,5 руб./$1 на нейтральном внешнем фоне. Тем не менее среднесрочные риски перегретого заокеанского рынка все же могут...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:45
Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова. "Рубль на открытии валютных торгов демонстрирует стабильность к доллару и евро: курс доллара составил 73,37 руб....    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:32
Акции "Самолета" критически перекуплены - BCS Express
Акции ГК "Самолет" критически перекуплены, резкий откат возможен в любой момент, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Котировки акций "Самолета" поднимаются каждый день и оказываются в лидерах по темпам роста на всем рынке. За пять сессий цена выросла на 26%. Причем...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:16
Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов, отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной платформы. "Снижение цен на руду, вызванное политикой Китая, необязательно приведет к удешевлению стали. Для российских производителей основным риском...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:08
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "РусАл", X5 Retail Group, "Полюс" и ОПЕК: - "РусАл" и X5 представят финансовую отчётность, "Полюс" - операционные результаты; - ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 10:03
Акции "Юнипро" - ставка на дивиденды - "Открытие Брокер"
ставка на дивиденды, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Юнипро" с 1 мая начала получать платежи за третий энергоблок Березовской ГРЭС в рамках ДПМ, что и стало причиной роста финансовых показателей в I полугодии 2021 года и базой для увеличения дивидендных выплат....    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:45
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 12 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:41
Рубль останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг - "Алор Брокер"
Курс рубля останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Обрадованный" умеренной инфляцией в США рубль вырос к доллару на 0,7% в среду. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:33
Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в четверг - ПСБ
Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар/рубль по итогам торгов среды вернулась ниже 73,5 руб./$1 и в четверг утром пытается пойти ниже. Учитывая неплохой внешний фон и...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:26
Brent - $71,46 за баррель
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы АТР опускаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть незначительно растут в ходе торгов в четверг.    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:25
Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи может достичь уровня 3900 пунктов на торгах в четверг, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "11 августа на рынке акций РФ преобладала положительная динамика, однако индекс Мосбиржи не достиг психологически...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:11
Потенциал роста котировок акций ВТБ сохраняется - BCS Express
Потенциал для продолжения роста котировок акций банка ВТБ сохраняется, говорится в комментарии BCS Express. "Среди фаворитов на рынке акций РФ в среду оказались бумаги ВТБ (+2,4%). Котировки акций вышли из консолидации последних месяцев наверх. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Рост российского рынка акций продолжается с начала недели. Индекс Мосбиржи постепенно приближается к уровню 3900 пунктов....    читать дальше
.
12 августа 2021 года 08:31
Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в четверг в ожидании новых триггеров к движению
Москва. 12 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.