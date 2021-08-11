Рубль днем дешевеет к доллару и евро вслед за понижающейся нефтью

Москва. 11 августа. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 74,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,84 руб./EUR1, подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,34 копейки - до 79,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 августа на 37,33 копейки, до 73,9695 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,79 копейки, до 86,6257 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дешевеющей нефти. Инвесторы при этом ждут статданных по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ослабление инфляции в США в июле до 5,3% по сравнению с июньскими 5,4%. Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в среду в 15:30 МСК.

Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

В то же время Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании. "Я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение, - заявил он. - Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов".

Эванс в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Тем временем опубликованные во вторник предварительные данные министерства труда свидетельствуют, что производительность труда в США во втором квартале 2021 года выросла на 2,3%. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне увеличилась на 1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение производительности труда на 3,5%, стоимости рабочей силы - на 1,1%.

Накануне Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн. Как сообщают американские СМИ, законопроект заручился поддержкой более 60 голосов, то есть большинства сенаторов, необходимого для его одобрения.

Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

"Рубль и другие валюты EM в среду преимущественно слабеют. Инвесторы сегодня находятся в ожидании инфляционных данных в США (15:30 МСК), которые, вероятно, превысят консенсус-прогноз. В то же время мы не ожидаем, что публикация ценовой статистики значительно ослабит рисковый аппетит на рынке, если рост цен не окажется критически высоким. Наши ожидания связаны с тем, что ФРС и так предполагает повышенную инфляцию, и июльские данные вряд ли существенно повлияют на планы регулятора. Более того, в предыдущие месяцы, когда инфляция оказывалась выше консенсус-прогноза, спрос на риск преимущественно не показывал ощутимого снижения, иногда он даже усиливался - вероятно, ряд инвесторов ожидал еще более высокой инфляции, чем предполагал консенсус-прогноз. На этом фоне мы не ожидаем, что сегодня вечером курс пары "доллар-рубль" вновь превысит уровень в 74,5 руб./$1, при выходе умеренных данных по инфляции он может даже перейти к небольшому снижению", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Потенциал ослабления рубля ограничен, т. к. оно вызвано конвертацией дивидендов. Вчера рубль в отсутствие явных триггеров довольно резко подешевел, до 74 за доллар, а оборот торгов вырос. По всей видимости, происходила конвертация дивидендов "Газпрома" для выплаты собственникам депозитарных расписок на его акции, и общая сумма могла составлять около $600 млн, что довольно много. Однако дальнейшего ослабления рубля не последовало, и он закрепился около 74 за доллар, где и котируется сегодня утром, поскольку на этих уровнях он довольно привлекателен для покупки. Это поддержит рубль сегодня и позволит ему остаться у 74 за доллар даже в случае глобального укрепления доллара. Оно весьма вероятно, если инфляция в США за июль окажется выше ожидаемых 0,5%, т.к. в последнее время признаков ослабления ценового давления не было. Таким образом, инфляция в США может остаться высокой пятый месяц подряд, что может привести к дополнительному ужесточению риторики ФРС США", - отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Цены на нефть ускорили снижение на торгах в среду и теряют более 1% после подъема более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $69,74 баррель, что на 1,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,36 за баррель, что на 1,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали сокращение запасов в США на прошлой неделе на 816 тыс. баррелей. Снижение резервов, если оно будет подтверждено официальным докладом Минэнерго в среду, будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тыс. баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пунктов (б.п.) - до 6,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 6,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, уменьшились на 2 б.п. - до 7,19% и 7,28% годовых соответственно.