"Финам" рекомендует держать акции Юнипро с прогнозной ценой 2,87 руб

"Финам" рекомендует держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой на уровне 2,87 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Наталия Малых напоминает, что генкомпания "Юнипро" отчиталась о росте выручки за 6 мес. на 12% до 42,1 млрд руб. и увеличении чистой прибыли на 23% г/г до 8,5 млрд руб. Базовая прибыль составила 8,7 млрд руб. (+6% г/г). "Результаты вышли лучше ожиданий, менеджмент улучшил прогноз по EBITDA 2021E до 26-28 с 25-28 млрд руб., а также вернулся в первоначальному плану по дивидендам 20 млрд руб. в 2021г (в прошлом квартале прогноз был ухудшен с 20 до 18 млрд руб.), как мы и ожидали на фоне сильного полугодия", - пишет аналитик.

На взгляд Малых, год у энергетика складывается удачно: мы видим сильную динамику операционных показателей на фоне меньшей водности, погодного фактора и оживления экономической активности, спотовые цены в 1ЦЗ - основном регионе бизнеса "Юнипро", показали высокий рост относительно прошлого года, быстрая индексация цен на "старую" мощность на КОМ и вывод из многолетнего ремонта 3-го энергоблока Березовской ГРЭС помогают сгладить негативный эффект окончания ДПМ по ряду энергоблоков в конце прошлого года и летом 2021г.

Акции отреагировали ростом на отчет по прибыли. Полугодовые результаты подтверждают позитивные ожидания по прибыли в этом году (скорректированная чистая прибыль 2021Е, согласно консенсусу Bloomberg, составит 17,8 млрд руб. при выручке 82,6 млрд руб.), но, на взгляд эксперта "Финама", это уже во многом "впитано" в цены и не приведет к существенной переоценке акций компании на бирже.

"Мы продолжаем придерживаться нашей рекомендации по акциям "Юнипро" "держать" с целевой ценой 2,87 руб. (апсайд 1% от текущих цен). На инвестиционную историю "Юнипро" смотрим как на дивидендную историю", - заключает Малых.

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