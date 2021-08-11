Акции eHealth могут стать кандидатами на включение в долгосрочные портфели - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции eHealth Inc. могут стать кандидатами на включение в долгосрочные портфели, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Как отметили эксперты в своем аудиоподкасте, в рамках собственной торговой площадки крупнейшая американская интернет-платформа страхования eHealth предоставляет доступ к программам Medicare, индивидуальным и семейным страховым планам, а также решениям для малых предприятий более чем от 200 медицинских страховых компаний. В феврале этого года после публикации предварительных финансовых результатов за 4К20, оказавшихся значительно хуже ожиданий, акции скорректировались почти на 40%, напоминают аналитики. Однако уже по итогам первого полугодия компания опубликовала сильные финансовые результаты и значительно повысила прогноз по выручке за 2021г.

"Ключевым в структуре бизнеса eHealth является быстрорастущий сегмент Medicare - план страхования для людей от 65 лет, состоящий из страхования больничных и медицинских расходов, включая расходы на рецептурные медикаменты. В рамках долгосрочного тренда по увеличению продолжительности жизни и перманентного роста расходов на страхование в США, можно рассчитывать на значительный рост выручки от этого сегмента. Большинство аналитиков, покрывающих eHealth, рекомендуют покупать бумагу. Согласно консенсус-прогнозу, апсайд на горизонте года может превысить 50%", - указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет