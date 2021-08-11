Уход рубля выше 74,5 руб./$1 в среду маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"

Уход курса рубля к доллару выше уровня 74,5 руб./$1 в среду маловероятен, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Инвесторы находятся в ожидании инфляционных данных в США (15:30 МСК), которые, вероятно, превысят консенсус-прогноз. В то же время мы не ожидаем, что публикация ценовой статистики значительно ослабит рисковый аппетит на рынке, если рост цен не окажется критически высоким. Наши ожидания связаны с тем, что ФРС и так предполагает повышенную инфляцию, и июльские данные вряд ли существенно повлияют на планы регулятора. Более того, в предыдущие месяцы, когда инфляция оказывалась выше консенсус-прогноза, спрос на риск преимущественно не показывал ощутимого снижения, иногда он даже усиливался - вероятно, ряд инвесторов ожидал еще более высокой инфляции, чем предполагал консенсус-прогноз. На этом фоне мы не ожидаем, что в среду вечером курс USD/RUB вновь превысит уровень в 74,5 руб./$1, при выходе умеренных данных по инфляции он может даже перейти к небольшому снижению", - пишут эксперты банка.

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