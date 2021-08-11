Краткосрочные риски снижения котировок нефти в настоящее время сохраняются - "Финам"

Краткосрочные риски снижения котировок нефти в настоящее время сохраняются из-за возможного сокращения потребления "черного золота" в Китае и других азиатских странах на фоне распространения коронавируса, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа "Финама" Анны Зайцевой.

Нефтяные котировки демонстрируют нейтральную динамику в среду после прироста более чем на 2% днем ранее, констатирует эксперт. Инвесторы позитивно отреагировали на отчет от API, показавший снижение запасов сырой нефти в США, а также на прогнозы по мировому спросу на нефть от EIA.

"Вместе с тем на краткосрочном горизонте потенциал для дальнейшего восстановления нефтяных котировок выглядит ограниченным на фоне ввода строгих ограничительных мер на мобильность населения в Китае и ряде других азиатских стран в целях сдерживания вспышек коронавируса. Как показывает недавний опыт Индии, для локализации очагов заражения и снижения темпов роста заболеваемости необходимо около двух месяцев. Таким образом, весьма вероятно, что до конца третьего квартала Китай может сократить импорт и потребление нефти. В свою очередь это может стать препятствием для возобновления восходящего тренда по "черному золоту", - пишет Зайцева.

Также необходимо отметить, по мнению аналитика, сохраняющуюся тенденцию на укрепление американской валюты, что традиционно считается неблагоприятным фактором для сырьевых товаров, поскольку делает их цены, номинированные в долларах, менее привлекательными для держателей других валют.

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