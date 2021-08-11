Рынок акций РФ утром подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, растет Юнипро на отчете

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи превысил 3870 пунктов во главе с бумагами "Россетей" и ВТБ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3872,01 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1649,48 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 73,94 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Россетей" (+2%), ВТБ (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,5%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подросли акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,5%, до 2,808 рубля) на фоне выхода отчета за полугодие. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в I полугодии выросла до 8,5 млрд руб. против 6,9 млрд руб. годом ранее; EBITDA выросла до 14,4 млрд руб. против 13,2 млрд руб. Дивиденды "Юнипро" во II полугодии 2021 года могут составить 12 млрд руб., сообщила компания.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" утром в среду упал в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

С 5 августа - дня масштабной аварии на уренгойском заводе "Газпрома" (MOEX: GAZP) - поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час (в воскресенье поток снижался и до 1,4 млн кубов в час).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев ожидает продолжения роста рынка акций в направлении максимумов индексов. В США индекс S&P 500 (+0,1%) накануне обновил исторический максимум при поддержке секторов энергетики, материалов и финансов, как и индекс Dow Jones (+0,5%). Принятие сенаторами США законопроекта по многолетнему развитию инфраструктуры объемом $1,2 трлн, бенефициарами которого являются сектора материалов и промышленности, также оказало поддержку рынку. Вскоре Сенат приступит также к обсуждению плана расходов в объеме $3,5 трлн на здравоохранение и борьбу с бедностью. Принятие подобных законопроектов позволяет инвесторам позитивно оценивать дальнейшую устойчивость восстановления экономики США.

В среду ожидается публикация данных по индексу потребительских цен США в июле. Рынки ждут, что темпы роста инфляции в США покажут небольшое замедление по сравнению с июньскими данными, что даст инвесторам больший оптимизм относительно временного характера роста цен.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, продолжили рост акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" благодаря дорожающей нефти и решению властей РФ не вводить запрет на экспорт бензина. Нефть Brent закрепляется выше $70 за баррель, что может отменить сценарий нового отката в район $65 за баррель.

Если верить Минэнерго США, то в ближайшие месяцы нефть будет торговаться в районе $72 за баррель, а в следующем году снизится до $66 за баррель из-за появления профицита предложения уже в первом квартале. В таких условиях не видно перспектив для роста нефтянки опережающими темпами.

Акции Сбербанка достигли уровня 330 рублей и обновили максимумы, но после 8 сессий рост бумаги могут скорректироваться из-за фиксации игроками краткосрочной прибыли. В то же время сохраняется позитивный взгляд на бумаги черных металлургов, которые стоит докупать на локальных просадках. Акции "Норникеля" (24,6 тыс. рублей) должны вернуться выше 25 тыс. рублей, бумаги ГМК в последнее время выглядели хуже рынка. Бумаги "Норникеля" локально перепроданы, технический отскок по ним необходим, но пока негативом выступает снижение цен на никель, отмечает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в США в 15:30 МСК выйдут данные по потребительской инфляции за июль. Ожидается, что CPI замедлит рост до 5,3%, а Core CPI - до 4,3%. Рынок акций РФ в целом пока настроен оптимистично, в чем ему помогает дорожающая нефть и относительно спокойный внешний фон. Индекс МосБиржи весьма стремительно избавился от последствий коррекции, которая завела его ниже 3700 пунктов. Затем последовательно были взяты важные уровни сопротивления. После торгов вторника пройден уровень 3850 пунктов, что предполагает движение к 3900 пунктам и историческому максимуму, считает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, для более устойчивого тренда нефти Brent нужно закрепиться выше $72 за баррель, пока же котировки находятся в районе $71 за баррель. Краткосрочные прогнозы затруднены из-за непредсказуемости ситуации с пандемией в Азии. Техническая картина позволяет допустить вероятность повторного снижения и тестирования поддержки $67,5 за баррель. О более-менее устойчивом улучшении можно будет говорить в случае фиксации цен выше $72 за баррель, полагает эксперт.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,1-0,5%, Dow (+0,5%) обновил рекордный максимум на фоне новостей о том, что Сенат утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн.

Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

Тем временем, американские компании демонстрируют очень сильные финрезультаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федрезерв США должен рассмотреть вопрос о сворачивании программы ежемесячного выкупа активов в этом году в случае дальнейшего уверенного роста числа рабочих мест в стране.

В среду позитивная динамика индексов акций преобладала в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), консолидируется Европа (индексы CAC40, FTSE растут на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%) перед публикацией ключевых данных по инфляции в США.

Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма "дельта", введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, и эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности.

Нефть в среду продолжает рост после скачка более чем на 2% накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,79 за баррель (+0,2% и +2,3% во вторник), сентябрьская цена WTI - $68,4 за баррель (+0,2% и +2,7% накануне).

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают сдерживать "нефтебыков". Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

В среду выйдут данные Минэнерго США о запасах сырья в стране (17:30 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тыс. баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,4%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+2,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,2%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,5%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,63 млрд рублей (из них 1,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").