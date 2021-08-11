Рубль может вернуться к уровням 71,5-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Курс рубля по отношению к доллару может вернуться к уровням 71,5-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB вернулась к уровню 74 руб./$1. Сказалось общее укрепление американского доллара ко всем ключевым мировым валютам. Причин для мощных девальвационных импульсов по рублю пока не наблюдается, наоборот, среднесрочный целевой ориентир по доллару по-прежнему находится в районе 71,5-72 руб./$1, несмотря на риски временного возврата чуть выше 74 руб./$1", - указывает аналитик инвесткомпании.

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