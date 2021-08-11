Цене нефти нужно закрепиться выше $72/барр. для развития движения вверх - BCS Express

Котировкам нефти марки Brent нужно закрепиться выше $72 за баррель для развития более устойчивого движения вверх, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в среду утром в районе $71 за баррель. Краткосрочные прогнозы затруднены из-за непредсказуемости ситуации с пандемией COVID-19 в Азии. Техническая картина позволяет допустить вероятность повторного снижения и тестирования поддержки $67,5 за баррель. О более-менее устойчивом улучшении можно будет говорить в случае фиксации выше $72 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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