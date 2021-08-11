Возможен возврат котировок нефти в диапазон $72-74/барр. - ПСБ

Возможен возврат котировок нефти марки Brent в диапазон $72-74 за баррель, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем, что котировки нефти марки Brent в первой половине торговой сессии в среду не покажут заметного движения. Но к концу дня они могут вернуться к росту и в отсутствие сильного негатива от официальных данных по запасам нефти в США перейти в диапазон $72-74 за баррель", - отмечает Локтюхов в своем комментарии.

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