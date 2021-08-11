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11 августа 2021 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги 10 августа без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат Конгресса США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн. Как сообщают американские СМИ, законопроект заручился поддержкой более 60 голосов, то есть большинства сенаторов, необходимого для его одобрения. Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

В центре внимания также остается сезон корпоративной отчетности. Американские компании демонстрируют очень сильные результаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций. Порядка 80% компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за второй квартал, прибыли 86% из них превысили ожидания рынка, что является рекордом, свидетельствуют данные S&P Global. Прибыли технологических компаний, представителей сферы здравоохранения и производителей потребительских товаров не первой необходимости оказались лучше прогнозов в 90% случаев.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна рассмотреть вопрос о сворачивании программы ежемесячного выкупа активов в этом году в случае дальнейшего уверенного роста числа рабочих мест в стране. По его словам, американская экономика продолжает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19, и это происходит быстрее, чем первоначально ожидалось, что может создать условия для более ранней корректировки денежно-кредитной политики.

Большинство азиатских фондовых индексов растет в среду перед публикацией ключевых данных по инфляции в США. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,63%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,2%, Shanghai Composite - на 0,15%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,22%. Тем временем, южнокорейский KOSPI теряет 0,6%. Число новых случаев заражения COVID-19 в стране достигло рекордного уровня, превысив отметку в 2 тыс. в день на фоне низких темпов вакцинации. Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма "дельта", введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, и эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности.

В свою очередь цены на нефть слегка подрастают в среду утром после скачка более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $70,77 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,3% - до $70,63 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,38 за баррель, что на 0,13% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2,7% - до $68,29 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали сокращение запасов в США на прошлой неделе на 816 тыс. баррелей. Снижение резервов, если оно будет подтверждено официальным докладом Минэнерго в среду, будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тыс. баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,48 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,5 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 августа снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 723,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,28%), "Газпром капитал БО-05" (+0,18%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,24%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,21%) и "Совкомбанк БО-П01" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что коллекторское агентство ID Collect (входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) разместило дебютный выпуск облигаций объемом 400 млн рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена, ставка по купону - 12% годовых. Для компании выпуск стал дебютным, а на российском рынке публичного долга это второй случай размещения ценных бумаг представителем коллекторской отрасли.

ЛК "Европлан" 17 августа проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 225 базисных пунктов к 3,5-летним ОФЗ. Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) установило ставку 20-го купона облигаций 4-й серии в размере 6,4% годовых. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 7,6% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Облигации размещены в рамках программы облигаций компании серии 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 24 августа досрочно погасит два выпуска 30-летних облигаций серии БО-01 и БО-04. "Газпром нефть" завершила размещение облигаций серий БО-01 и БО-04 общим объемом 15 млрд рублей в конце августа 2016 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Компания установила возможность досрочного погашения бумаг этих серий по усмотрению эмитента.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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