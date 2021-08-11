Возможен рост котировок акций Сбербанка в ближайшее время - "Фридом Финанс"

Возможен дальнейший рост котировок акций Сбербанка в ближайшее время при позитиве на внешних площадках, говорится в комментарии начальника управления операций на российском рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Котировки акций Сбербанка обновили максимум на торгах во вторник. Бумаги лидера отечественного финсектора росли в цене восемь торговых сессий подряд, установив рекорд текущего года. При этом ставки репо по акциям приблизились к минус 40% годовых в отсутствие корпоративных событий. Это выглядит косвенным доказательством того, что участники рынка открыли большое количество коротких позиций, - пишет эксперт инвесткомпании. - Объем операций репо с весны почти удвоился, что отчасти может быть связано с увеличением количества "шортов" на рынке. Ставки репо за последние полгода нередко падали до нуля или уходили в отрицательную зону. Динамика котировок в немалой степени связана с внешним фоном, поскольку акции Сбербанка торгуются наиболее активно и расцениваются в качестве "бенчмарка" российского рынка. В случае продолжения позитивной динамики на внешних площадках котировки акции Сбербанка будут расти, в том числе ввиду закрытия коротких позиций".

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