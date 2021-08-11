Dow обновил рекордный максимум

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Большинство азиатских фондовых индексов растет в среду. Цены на нефть опускаются на торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн.

Как сообщают американские СМИ, законопроект заручился поддержкой более 60 голосов, то есть большинства сенаторов, необходимого для его одобрения.

По данным издания The Guardian, за законопроект выступил и лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл. При этом другие члены Сената из республиканцев, в частности, Джон Корнин и Джон Тьюн, проголосовали против этого законопроекта.

Теперь его должна рассмотреть Палата представителей. Американские СМИ отмечают, что, вероятно, в нижней палате законопроект может встретить большее сопротивление, так как ряд демократов решительно выступают против него, считая выделенную сумму слишком маленькой.

В центре внимания также остается сезон корпоративной отчетности.

Американские компании демонстрируют очень сильные результаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций.

Порядка 80% компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за второй квартал, прибыли 86% из них превысили ожидания рынка, что является рекордом, свидетельствуют данные S&P Global. Прибыли технологических компаний, представителей сферы здравоохранения и производителей потребительских товаров не первой необходимости оказались лучше прогнозов в 90% случаев.

Тем временем опубликованные во вторник предварительные данные министерства труда свидетельствуют, что производительность труда в США во втором квартале 2021 года выросла на 2,3%. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне увеличилась на 1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение производительности труда на 3,5%, стоимости рабочей силы - на 1,1%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна рассмотреть вопрос о сворачивании программы ежемесячного выкупа активов в этом году в случае дальнейшего уверенного роста числа рабочих мест в стране.

По его словам, американская экономика продолжает восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19, и это происходит быстрее, чем первоначально ожидалось, что может создать условия для более ранней корректировки денежно-кредитной политики.

Акции энергетических компаний восстанавливаются во вторник после существенного падения накануне. Цена бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) увеличилась на 1,7%, Chevron - на 1,8%.

Акции американского оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. снизились на 6,1%. Компания получила менее существенный, чем ожидалось, убыток в минувшем квартале и сообщила, что начнет принимать биткойны во всех своих кинотеатрах в США в текущем году.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 0,7%. Датская Orsted AS, работающая в сфере возобновляемой энергетики, будет поставлять американской компании электроэнергию, производимую ее солнечной электростанцией в Техасе.

Котировки акций Environmental Impact Acquisition Corp. увеличились на 1,9%. Специализированная компания по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) объединится с биотехнологической GreenLight Biosciences Inc., что позволит последней выйти на публичный рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 162,82 пункта (0,46%) и составил 35264,67 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 4,40 пункта (0,1%) поднявшись до 4436,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 72,09 пункта (0,49%) и составил 14788,09 пункта.

Большинство азиатских фондовых индексов растет в среду перед публикацией ключевых данных по инфляции в США.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,2%, Shanghai Composite - на 0,15%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,22%.

Тем временем, южнокорейский KOSPI теряет 0,6%. Число новых случаев заражения COVID-19 в стране достигло рекордного уровня, превысив отметку в 2 тыс. в день на фоне низких темпов вакцинации.

Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма "дельта", введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, и эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности.

Трейдеры ждут статданных по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ослабление инфляции в США в июле до 5,3% по сравнению с июньскими 5,4%. Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в среду в 15:30 мск.

"Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен будут свидетельствовать об устойчивости инфляции и повышении риска того, что Федрезерв быстрее приступит к сворачиванию стимулов", - говорит аналитик IG Цнюнь Жун Ип.

Портфельный управляющий SG Hiscock & Co. Хамиш Таджел отмечает, что потребительские цен в США все же, вероятно, останутся высокими в ближайшие месяцы на фоне снятия ограничительных мер и реализации отложенного спроса.

"Любые намеки на то, что мировые центробанки готовы приступить к сворачиванию стимулов и к последующему подъему ставок, являются ключевым риском для фондовых рынков и могут привести к их коррекции", - говорит эксперт.

Акции Lenovo, крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров, прибавляют в цене 7,8% на торгах в среду на фоне подъема квартальной чистой прибыли компании до рекордного уровня.

Стоимость бумаг китайского девелопера China Evergrande Group подскочила на 11,6% на информации, что компания, погрязшая в долгах, планирует продажу активов.

Котировки акций подразделений China Evergrande - Evergrande Property Services Group и China Evergrande New Energy Vehicle взлетели на 18,7% и 16,2% соответственно.

Цены на нефть опускаются на торгах в среду после скачка более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

"Большинство азиатских стран наращивает темпы вакцинации и в конечном итоге ослабит карантинные меры", - отмечает вице-президент IHS Markit Виктор Шум.

Тем не менее, эксперт ожидает, что быстрый рост спроса на нефть, отмечавшийся ранее в этом году, существенно замедлится к концу года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в среду составляет $70,47 за баррель, что на $0,16 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,59 (2,3%) - до $70,63 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,10 за баррель, что на $0,19 (0,28%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,81 (2,7%) - до $68,29 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали сокращение запасов в США на прошлой неделе на 816 тыс. баррелей. Снижение резервов, если оно будет подтверждено официальным докладом Минэнерго в среду, будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тыс. баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.