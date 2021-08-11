Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании вестей о дальнейшей политике мировых центробанков

Москва. 11 августа. Изменения курса доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине. Инвесторы ожидают вестей о дальнейшей денежно-кредитной политике ведущих мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,91-73,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,97 руб./$1 (+5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,68 руб./EUR1 (+1 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,34 коп. к уровню закрытия 10 августа, до 79,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,38 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 32,22 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", слабое движение рубля к доллару и евро на старте торгов 11 августа связано с осторожностью инвесторов, ожидающих информации о возможных сроках начала сворачивания стимулирующих мер со стороны ФРС США на фоне восстановления американской экономики.

Участники рынка ждут данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые министерство труда страны обнародует в среду и четверг, так как данные по безработице, обнародованные ведомством в прошлую пятницу, оказались намного сильнее прогнозов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $70,51 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,12 за баррель, что на 0,25% ниже уровня на закрытие рынка 10 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,55%, китайский CSI300 снижается на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн.

В центре внимания также остается сезон корпоративной отчетности. Американские компании демонстрируют очень сильные результаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций.