Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на беспокойстве инвесторов относительно дальнейшей политики мировых центробанков

Москва. 10 августа. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине, отыгрывая перепады настроений и беспокойство инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) ведущих мировых центробанков, и в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс доллара США составил 73,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,59 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,33 копейки - до 79,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на продолжающую расти нефть. Инвесторы демонстрируют перепады настроений в ожидании информации о возможных сроках начала сворачивания стимулирующих мер со стороны ФРС США на фоне восстановления американской экономики.

Инвесторы ждут данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые министерство труда страны обнародует в среду и четверг, так как данные по безработице, обнародованные ведомством в прошлую пятницу, оказались намного сильнее прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в минувшую пятницу. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что американскому ЦБ следует приступить к сворачиванию программы выкупа активов на фоне значительного роста числа рабочих мест в США в последние два месяца. "Мы на пути к существенному прогрессу в достижении нашей цели", - сказал Бостик журналистам в понедельник, назвав последние статданные "безусловно, весьма обнадеживающими в этом отношении".

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин накануне также заявил, что видит движение экономики в направлении намеченных ЦБ целей.

Между тем, согласно опубликованным во вторник предварительным данным Минтруда, производительность труда в США во втором квартале 2021 года выросла на 2,3%. Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне увеличилась на 1%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение производительности труда на 3,5%, стоимости рабочей силы - на 1,1%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, во вторник вечером рубль снижается как к доллару, так и к евро. "После сильных пятничных данных по росту занятости в США представитель ФРС Рафаэль Бостик заговорил о возможном начале сворачивания стимулирующих мер, в то время как другой член ФРС Томас Баркин в понедельник указал на высокую инфляцию. В дополнение к сильному пятничному отчету по изменению числа занятых в США в июле в понедельник были опубликованы данные по открытым вакансиям в США (JOLTS), число которых в июне превысило 10 млн. Подобные данные способствуют росту доллара не только относительно рубля, но также по отношению к другим валютам. При этом фокус участников рынка в настоящий момент направлен на публикацию данных по инфляции в США, которая должна состояться в среду. Как инфляция, так и занятость являются частями двойного мандата американского регулятора, поэтому комбинация, когда ситуация на рынке труда улучшается, а инфляция остается высокой, создает риски более раннего сворачивания стимулов, что способно негативно повлиять на рубль", - подчеркивает Беспалов.

"Цены на нефть во второй половине дня ускорили рост, но рубль как будто перестал замечать динамику нефтяных котировок, снижаясь к доллару. В частности, еще до окончания рабочего дня доллар поднимался выше 74 рублей впервые за последние две недели. Отметим, что ослабление подобного рода (при росте цен на нефть) рубль, как правило, испытывает в периоды ужесточения санкционного фона, однако в целом заметных событий данного характера на рынке не наблюдалось, о чем также свидетельствовали достаточно стабильные ОФЗ. Частично снижение российской валюты было продиктовано преобладанием ухода от риска на валютных площадках развивающихся рынков. Так, наряду с рублем снижались южноафриканский рэнд, мексиканский песо и индонезийская рупия. В то же время валюты Турции и Бразилии демонстрировали явное укрепление, что свидетельствовало, скорее, о смешанных настроениях на площадках EM", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее. Падение цен на Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $70,86 за баррель, что на 2,64% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,5 за баррель, что на 3,04% выше итогового значения предыдущей сессии.

Тем не менее, подъем котировок во вторник ограничивают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19. Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания распространения штамма коронавируса "дельта" ослабит мировую экономику и подорвет спрос на топливо, пишет Dow Jones. Особую озабоченность участников рынка вызывает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Банк России во вторник, 10 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,083 трлн рублей (при лимите 1,22 трлн и спросе 1,083 трлн рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 августа, банки разместили 2,11 трлн рублей (при лимите 2,11 трлн и спросе 2 трлн 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

ЦБ РФ 10 августа провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 840,7 млрд рублей при лимите 1,34 трлн рублей и спросе 840,7 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 10 августа провел размещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 222,139 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 августа на 8,84 копейки, до 73,5962 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8 копеек, до 86,3578 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 18,66 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,6619 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 22,72 копейки и составил 73,7432 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 260,245 млн, из которых $460,555 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 799,69 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 7,41 копейки, до 86,3192 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 1,21 копейки и составил 86,4362 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR466,648 млн, из которых EUR178,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR287,917 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику во вторник, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,86% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,21% и 7,3% годовых соответственно.