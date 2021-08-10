Рынок акций РФ во вторник превысил 3860п по индексу МосБиржи, лидировали нефтяники и металлурги

Москва. 10 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне внешних позитивных сигналов, индекс МосБиржи превысил 3860 пунктов во главе с бумагами нефтяников и металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3862,32 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1646,47 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 73,9 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, статданные по восстановлению рынка труда США в июле и надежды на скорое принятие инфраструктурного плана привели к росту индексов американского фондового рынка во вторник. В лидерах роста выступили бумаги энергетических компаний, для которых позитивом стало восстановление цен на нефть (Brent поднялась к $71 за баррель).

Рынок акций РФ также подрос вместе с фондовой Европой, где инвесторы сохраняют аппетит к риску.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, в лидерах роста на российском рынке выступили акции нефтегазовых и сталелитейных компаний. Это отражает ситуацию на глобальном рынке - энергетический сектор и сектор материалов являются основными драйвером роста индексов в США. Такой динамике способствует несколько факторов: рост цен на нефть из-за снижения опасений распространения "дельта"-штамма коронавируса и ожидания скорого принятия инфраструктурного плана в США.

Кроме того, повышение доходностей гособлигаций США приводит к ротации из технологического сектора в акции стоимости. Из российских компаний в нефтегазовом секторе лидировали акции "Роснефти" - компания является одним из бенефициаров последнего заседания ОПЕК+ и может увеличивать добычу нефти, отмечает эксперт.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,1-0,3%, давление на рынок оказало падение цен на нефть, вызванное опасениями снижения спроса в Китае в связи с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в этой стране.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,4%), плюсуют Штаты (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

На нефтяном рынке во вторник цены растут после падения до 3-недельных минимумов днем ранее, однако рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,81 за баррель (+2,6% и -2,4% накануне), сентябрьская цена WTI - $68,4 за баррель (+2,9% и -2,6% в понедельник).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+11,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+8,9%), бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+8,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,5%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года. Как сообщается в материалах компании, вопрос о выплате дивидендов включен в повестку дня заседания совета директоров, которое состоится 17 августа. Заседание пройдет в заочной форме.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", комбинат платил полугодовые дивиденды лишь дважды - в 2017 и 2012 годах. Размер выплат составил 500,687 млн рублей (7,4 рубля на акцию номиналом 1 рубль) и 315,456 млн рублей (4,666 тыс. рубля на акцию, номинал тогда составлял 1 тыс. рублей). Как сообщалось, по итогам 2020 года НКХП (с учетом промежуточных за 9 месяцев) выплатил 1,16 млрд рублей дивидендов (17,19 рубля на акцию). Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Подешевели акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-32,6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-8,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,4%)", префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,11 млрд рублей (из них 13,23 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").