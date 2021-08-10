Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря растущей нефти и сильному бюджету страны

Москва. 10 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря как растущей нефти, так и профицитному бюджету страны, что формирует позитивный взгляд инвесторов на отечественные долговые бумаги; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115% от номинала, что соответствует доходности 1,505% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к 9 августа и составила 100,51% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 пункта, составив 146 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 47 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 137,32% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 3,45% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 24 базисных пункта - до 132,23% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,435% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 1,5 базисного пункта, до 114,175% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 1,66% годовых), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 108,71% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 0,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 9 базисных пунктов, подорожав до 128,87% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,54% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 3,5 базисного пункта, до 112,505% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 1,98% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали умеренный ценовой рост. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 2 базисных пункта, до 2,3% годовых, а процентные ставки самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году опустились почти на 1 базисный пункт, до 3,54% годовых. При этом российские бумаги чувствовали себя лучше, чем евробонды большинства emerging markets, которые сегодня в основном снизились в цене. Так, процентные ставки десятилетних еврооблигаций Бразилии, Мексики, Индонезии, Филиппин, Перу выросли на 2-4 базисных пункта. Доходность десятилетних US Treasuries также подросла на 2 базисных пункта, что в целом отражает усилившиеся ожидания более раннего сокращения монетарных стимулов ФРС США после публикации в пятницу более сильных данных по американскому рынку труда. Кроме того, давление на долговые бумаги развивающихся стран оказывает рост заболеваемости коронавирусом, что провоцирует ожидания более медленного экономического роста в этом году, чем ожидалось ранее. Вместе с тем поддержку отечественным евробондам оказывают растущие цены на нефть, а также профицитное исполнение российского бюджета, что в целом формирует позитивные взгляд глобальных инвесторов на отечественные долговые бумаги", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.