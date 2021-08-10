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Рубль днем немного укрепляется к доллару и евро на фоне корректирующейся вверх нефти

Москва. 10 августа. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне нефти, корректирующейся вверх после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.

Курс доллара США составил 73,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,28 руб./EUR1, подешевев на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,84 копейки - до 79,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 августа на 8,84 копейки, до 73,5962 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8 копеек, до 86,3578 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро следом за дорожающей нефтью. При этом торги проходят в неактивном режиме из-за ожидания сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) о начале постепенного сворачивания стимулирующих мер на фоне восстановления американской экономики.

Инвесторы ждут данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые министерство труда страны обнародует в среду и четверг, так как данные по безработице, обнародованные ведомством в прошлую пятницу, оказались намного сильнее прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в минувшую пятницу. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что американскому ЦБ следует приступить к сворачиванию программы выкупа активов на фоне значительного роста числа рабочих мест в США в последние два месяца. "Мы на пути к существенному прогрессу в достижении нашей цели", - сказал Бостик журналистам в понедельник, назвав последние статданные "безусловно, весьма обнадеживающими в этом отношении".

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин накануне также заявил, что видит движение экономики в направлении намеченных ЦБ целей.

"В понедельник на фоне укрепляющегося доллара курс пары "доллар-рубль" вырос на 0,2% до 73,65 руб./$1. Дополнительный негатив был связан с падением нефтяных цен. Во вторник курс пары немного снижается и находится около 73,6 руб./$1. Другие курсы валют EM торгуются разнонаправленно. Сегодня рубль может немного укрепиться, но мы не ждем особо сильной динамики курса - вероятно, инвесторы продолжат ждать завтрашнюю публикацию июльской ценовой статистики в США. На этом фоне мы ожидаем, что сегодня курс пары "доллар-рубль" останется в диапазоне 73-74 руб./$1, более выраженную динамику рубль может начать показывать завтра", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...Инвесторы замерли в ожидании аукционов ОФЗ и данных по инфляции в США за июль, ускорение которой может спровоцировать ускорение ужесточения денежно-кредитной политики. Все больше высших чиновников ФРС прямо говорят об усилении ястребиной политики, что обеспечивает рост доллара относительно других валют. Данные по потребительской инфляции и аукционы ОФЗ пройдут в среду. Предполагаемый коридор движения российской валюты на вторник - 73,4-74 рубля за доллар и 86,1-87 рублей за евро ", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее. Падение цен на Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $70,0 за баррель, что на 1,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $67,62 за баррель, что на 1,71% выше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем подъем котировок во вторник ограничивают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19. Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания распространения штамма коронавируса "дельта" ослабит мировую экономику и подорвет спрос на топливо, пишет Dow Jones. Особую озабоченность участников рынка вызывает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Банк России во вторник, 10 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,083 трлн рублей (при лимите 1,22 трлн и спросе 1,083 трлн рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 августа, банки разместили 2,11 трлн рублей (при лимите 2,11 трлн и спросе 2 трлн 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

ЦБ РФ 10 августа провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 840,7 млрд рублей при лимите 1,34 трлн рублей и спросе 840,7 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 10 августа провел размещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 222,139 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику во вторник, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,86% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,21% и 7,3% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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