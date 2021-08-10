ИСПРАВЛЕНО: Акции Сбербанка - фавориты банковского сектора на фондовом рынке РФ - "Доходъ"

Акции Сбербанка являются фаворитами банковского сектора на российском фондовом рынке, говорится в обзоре управляющей компании "Доходъ".

"Повышение процентных ставок и сворачивание ряда программ господдержки приведут к снижающимся темпам роста кредитования. Однако роспуск (сокращение) резервов даст банковскому сектору продемонстрировать более высокие финансовые результаты по сравнению с предыдущим годом. Нашим выбором в секторе являются бумаги Сбербанка, которому удастся получить рекордную чистую прибыль в своей истории, преодолев планку в 1 триллион рублей", - отмечают эксперты.

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