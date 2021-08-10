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10 августа 2021 года 16:05
Инвесторам стоит зафиксировать прибыль в акциях Moderna - "Инвестиционный банк Синара"
Инвесторам стоит зафиксировать прибыль в акциях Moderna Inc. после столь значительного роста котировок бумаг, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "Цена акций Moderna продолжает невероятно быстро расти, компания обошла Merck по капитализации, достигнув $195 млрд. Вместе с тем наш анализ дисконтированных денежных потоков указывает на более низкую оценку, поскольку мы считаем, что рынок вакцин против коронавируса имеет свои ограничения, как и размер выручки от доклинического или теоретического использования технологии Moderna. Также могут появиться новые конкуренты, производящие вакцины на основе мРНК. Считаем, что инвесторам стоит зафиксировать прибыль в акциях Moderna после столь значительного роста котировок", - пишет эксперт в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MODERNA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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