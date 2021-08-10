Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4410-4460п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4410-4460 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Ближайшая цель "быков" - 4480 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему формирует "медвежью" дивергенцию, поэтому риск краткосрочной коррекции сохраняется. Для изменения рыночных настроений индексу широкого рынка нужно опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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