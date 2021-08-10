"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 0,865 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,5%, стоп-приказ: 0,817 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"РусГидро" - одна из крупнейших генерирующих компаний России. Холдинг является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников и сейчас находится на стадии строительства и реализации крупных энергетических проектов, отмечают эксперты инвесткомпании. Компания обеспечивает инвесторам неплохие дивидендные выплаты. Ориентировочная форвардная дивидендная доходность на следующий год составляет 8% при текущих ценах, указывают аналитики.

"С технической точки зрения бумага консолидируется на уровне поддержки и может устремиться к закрытию дивидендного гэпа. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 0,865 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,817 рубля риск на портфель составит 0,12%", - пишут эксперты "Финама".

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