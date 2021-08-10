Вероятна консолидация цены нефти около $70/барр. в краткосрочной перспективе - Julius Baer

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в районе $70 за баррель в краткосрочной перспективе, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"Ухудшение ситуации с пандемией COVID-19 в Азии и более масштабное стремление рынков к снижению риска оказали давление на цены на нефть в минувшие дни. Эта турбулентность носит временный характер, не в последнюю очередь потому, что спрос на нефть в странах Запада вернулся на допандемический уровень или превысил его и истощает мировые запасы, - отмечает эксперт. - Мы придерживаемся нейтрального прогноза и считаем, что цены на нефть марки Brent будут колебаться в районе $70 за баррель. Скрытые риски существуют скорее со стороны предложения, чем со стороны спроса, причем геополитические сюрпризы становятся все более вероятными по мере того, как нефтедобывающие страны ослабляют ограничения на добычу, а производители сланцевой нефти наращивают активность".

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