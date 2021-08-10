Акции Elanco Animal Health интересны для инвестиций в текущий момент - BCS Express

Текущая коррекция в котировках акций Elanco Animal Health является хорошим моментом для открытия и увеличения позиций в бумагах компании, считают аналитики BCS Express.

"Финансовый ежеквартальный отчет Elanco Animal Health оцениваем нейтрально, однако прогноз менеджмента на 2021 год разочаровал инвесторов. В целом мы не считаем прогноз таким уж разочаровывающим, так как по выручке он близок к ожиданиям, и уступает только по чистой прибыли на акцию. Тем не менее распродажа в акциях (падение более 15%), по нашему мнению, связано даже не с самой компанией Elanco, а с сильными результатами конкурентов (Zoetis Inc. и подразделение по лекарствам для животных компании Merck & Co.), по которым и фактические результаты, и прогноз на 2021 намного больше превзошли ожидания консенсус-прогноза, что привело к завышенным ожиданиям по отчетности Elanco", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Сравнение год-к-году не совсем показательно, полагают в BCS Express, так как компания во второй половине 2020 года закрыла сделку по приобретению подразделения Bayer по производству лекарств для животных.

"Тем не менее мы видим инвестиционный кейс компании не в сильных темпах роста выручки (ожидаем CAGR выручки всего 5%), а в увеличении маржинальности и сокращении долговой нагрузки. Хотя маржинальность пока растет более медленными темпами, чем мы ожидали ранее, мы все же полагаем, что в ближайшие годы компания сократит отставание по EBITDA margin от уровня компании Zoetis, что должно привести к сокращению в разнице рыночных мультипликаторов между компаниями. Zoetis торгуется по Forward EV/S на уровне 12,9, а Elanco - на отметке в 4,75. Показатель Net Debt/EBITDA находится на уровне 5,5x, но менеджмент ожидает, что компания сократит его до <3x к концу первого квартала 2024 года. Как итог, мы считаем, что слабые относительно конкурентов результаты отчетности имеют временный характер и видим коррекцию в акциях хорошим моментом для открытия и увеличения позиций", - указывают аналитики.

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