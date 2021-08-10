Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-74 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах во вторник, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник снижается и находится около 73,6 руб./$. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Рубль может немного укрепиться, но мы не ждем особо сильной динамики - вероятно, инвесторы продолжат ждать публикацию июльской ценовой статистики в США (среда). На этом фоне мы ожидаем, что курс пары во вторник останется в диапазоне 73-74 руб./$1, более выраженную динамику рубль может начать показывать в среду", - указывают эксперты банка.

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